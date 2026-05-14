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Maestros de José María Morelos celebran su día y reciben reconocimientos por su trayectoria

El evento fue encabezado por autoridades del ayuntamiento y también del gobierno del estado, además de líderes de las delegaciones sindicales del magisterio.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

14 de may de 2026

1 min

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Los maestros disfrutaron del convivio que organizó el municipio por su día.
Los maestros disfrutaron del convivio que organizó el municipio por su día. / Foto: Lusio Kauil

Unos 800 maestros de todos los niveles educativos del municipio "cerraron" sus aulas escolares, para acudir a un convivio que fue organizado por el municipio con motivo del Día del Maestro.

Esto, para que el viernes se tomen el día y estén en casa o acudan a otro evento similar que se va a realizar a nivel estatal.

En el convivio, que tuvo lugar en el domo de eventos culturales de la feria, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los profesores que cumplieron 30 y 40 años de servicio.

En Yucatán se han registrado diferentes apagones a lo largo de 2026.

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Asimismo, en el evento se realizó una rifa de regalos, en la que hubo principalmente electrodomésticos y algunas motocicletas.

El evento fue encabezado por autoridades del ayuntamiento y también del gobierno del estado, además de líderes de las delegaciones sindicales del magisterio.

Por el festejo del Día del Maestro, el jueves no hubo clases en las escuelas de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, así como en las de educación superior del gobierno. Este viernes tampoco habrá clases.

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