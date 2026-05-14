Conspiradores de Querétaro rescatan el último juego de la serie ante los Tigres de Quintana Roo

Un cuadrangular de dos carreras de Yangervis Solarte en la novena entrada, le permitió a los Conspiradores de Querétaro darle la vuelta al marcador y vencer 4-3 a los Tigres de Quintana Roo, rescatando el último juego de la serie número ocho de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte, celebrado en el Estadio Sherwin-Williams Beto Ávila de la SM 21 en el Caribe Mexicano.

Por tercer juego consecutivo, la pizarra se inauguró en el segundo inning a favor de los Conspiradores con un home run solitario, salido en esta ocasión del madero de Yurisbel Gracial (5) por encima de la barda del jardín izquierdo.

La ventaja queretana se incrementó a 2-0 en la tercera entrada, con el segundo remolque de la noche para Yurisbel Gracial, aunque los Tigres se acercaron por la mitad en la conclusión de ese episodio, con doblete impulsor de Miles Simington y timbrazo de Troy Viola.

Así transcurrió el desafío, hasta que en el quinto acto los bengalíes igualaron el pizarrón en los spikes de Cristopher Gastélum, gracias a un sencillo productor de Carlos Castro al jardín derecho.

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Los Tigres le dieron la vuelta al marcador en el octavo rollo con timbrazo de Carlos Castro; pero en la apertura del noveno capítulo los queretanos recuperaron la ventaja al definitivo 4-3, con un bombazo de dos anotaciones de Yangervis Solarte (6).

La victoria en labor de relevo le correspondió a Reymin Guduan (1-1); mientras que el revés se le apuntó a José Adames (0-1).

Luego de haber concluido su segunda estancia en casa, los Tigres de Quintana Roo saldrán en una breve gira de fin de semana a la capital del país, para enfrentarse del viernes 15 al domingo 17 de mayo a los Diablos Rojos del México en el estadio Alfredo Harp Helú, que será la primera edición de la “Guerra de Guerras” esta temporada.