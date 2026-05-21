Ariadna Montiel respalda propuesta de la Presidenta para evaluar aspirantes rumbo a 2027

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que, en caso de aprobarse la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, el partido solicitará que todos sus aspirantes sean evaluados para descartar posibles vínculos con actividades ilícitas y reforzar los filtros internos rumbo a futuros procesos electorales.

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La declaración surge después de la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para crear un nuevo órgano dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) que revise la integridad de perfiles antes de las elecciones de 2027. La iniciativa plantea establecer mecanismos para detectar riesgos razonables relacionados con delincuencia organizada o antecedentes que comprometan la elegibilidad de candidaturas.

Montiel expresó que Morena respaldará la reforma y adelantó que, de concretarse, el partido pedirá que todos sus candidatos sean sometidos a revisión, aunque puntualizó que el proceso deberá respetar principios fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.

La postura se suma a otros anuncios recientes realizados por la dirigencia morenista sobre el endurecimiento de controles internos. En semanas previas, la líder partidista ya había advertido que Morena buscaría perfiles con trayectorias “impecables” y que no respaldaría aspirantes involucrados en casos de corrupción o señalamientos graves.