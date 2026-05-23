Claudia Sheinbaum pide proyecto para garantizar precio justo al cacao de Tabasco: “economía desde abajo”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a autoridades federales, estatales y productores de Tabasco elaborar un proyecto para garantizar un precio justo al cacao, durante el evento “Alimentación para el Bienestar”, realizado este sábado 23 de mayo de 2026 en Comalcalco.

En su discurso, la mandataria destacó que el nuevo acuerdo comercial firmado entre México y la Unión Europea puede abrir oportunidades para productos agrícolas mexicanos, entre ellos el cacao tabasqueño, siempre que los beneficios lleguen directamente a los pequeños productores y no se queden solo en grandes empresas o intermediarios.

Sheinbaum sostuvo que la política económica de su gobierno busca fortalecer la producción “desde abajo”, con apoyos directos, mejores salarios, programas sociales y proyectos que permitan agregar valor a lo que se produce en las comunidades.

En ese contexto, planteó que el cacao de Tabasco no debe venderse únicamente como materia prima, sino transformarse en productos con mayor valor, como chocolate.

Sheinbaum pide proyecto para garantizar precio a productores de cacao

Al final de su mensaje, Claudia Sheinbaum propuso que el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez; la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González; el presidente municipal y los productores trabajen en una propuesta para garantizar el precio del cacao.

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La presidenta pidió que el proyecto sea presentado en un plazo de dos semanas, con el objetivo de revisar cómo puede establecerse un esquema que beneficie a todos los pequeños productores de la entidad.

Sheinbaum explicó que la intención es evitar que el gobierno tenga que subsidiar de manera permanente el precio del cacao. Para ello, planteó que el cultivo tenga valor agregado mediante su transformación en chocolate, de manera que la ganancia llegue de forma más directa a quienes producen.

Chocolate para el Bienestar y exportación a Europa

La mandataria vinculó esta propuesta con Chocolate para el Bienestar, un proyecto que busca aprovechar el cacao tabasqueño y conectarlo con Alimentación para el Bienestar. La idea, señaló, es que el cacao seco tenga buen precio, pero también que pueda convertirse en chocolate con identidad social y productiva.

Sheinbaum también mencionó que el acuerdo comercial con Europa puede permitir mejores condiciones para exportar cacao mexicano, sin impuestos o con menores barreras. Sin embargo, insistió en que esa oportunidad debe organizarse para que los pequeños productores sean quienes participen en la exportación y reciban un precio justo.

Alimentación para el Bienestar. Comalcalco, Tabasco https://t.co/3oEeTFwLK7 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 23, 2026

Presidenta defiende continuidad de la Cuarta Transformación

En la parte final de su discurso, Sheinbaum afirmó que México “va bien” porque, desde su perspectiva, no existe separación entre pueblo y gobierno. La presidenta defendió la continuidad del proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que su administración forma parte de la misma ruta política.

La mandataria aseguró que el gobierno mantiene principios y causas sociales, por lo que reiteró que el apoyo al cacao de Tabasco debe entenderse como parte de una economía social, enfocada en pequeños productores, ejidatarios y comunidades agrícolas.

Sheinbaum cerró su intervención con el compromiso de regresar a Tabasco para presentar el proyecto y definir el esquema de precio justo para el cacao de Tabasco, como lo llamó durante el evento.

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