Enrique Inzunza reaparece en Culiacán junto a Javier Corral tras imputación en EU

El senador morenista Enrique Inzunza reapareció públicamente en Culiacán, Sinaloa, luego de varios días sin asistir a sesiones legislativas tras darse a conocer que autoridades de Estados Unidos lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La reaparición ocurrió en el Country Club de la capital sinaloense, donde fue visto sentado a la mesa con su compañero de bancada Javier Corral. La imagen comenzó a circular en redes sociales y, horas después, el propio legislador chihuahuense confirmó que la fotografía era auténtica.

Corral explicó en su cuenta de X que acudió a ver a Inzunza mientras se encontraba en Sinaloa y rechazó que el encuentro tuviera algún carácter indebido. También sostuvo que su compañero de escaño no se encuentra escondido y que incluso contempla acudir al próximo periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

Javier Corral confirma reunión con Enrique Inzunza en Culiacán

Javier Corral reconoció que se reunió con Enrique Inzunza en Culiacán y aseguró que el encuentro se realizó en un lugar público. De acuerdo con el senador, decidió buscar a su compañero legislador para escucharlo, luego de que el caso generara atención política y mediática.

El exgobernador de Chihuahua defendió la reunión y afirmó que no tiene nada que ocultar. Además, señaló que se intenta presentar la fotografía como si se tratara de un hecho indebido, cuando, desde su perspectiva, no lo es.

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La cercanía entre ambos senadores se ha fortalecido desde el inicio de la LXVI Legislatura, en septiembre de 2024, debido a su trabajo en comisiones relacionadas con temas jurídicos y constitucionales. Inzunza preside la Comisión de Estudios Legislativos, mientras que Corral encabeza la Comisión de Justicia.

¿Por qué Enrique Inzunza había dejado de aparecer en público?

Enrique Inzunza no había sido visto públicamente desde el 29 de abril, cuando trascendieron las imputaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Ese día acudió al Senado para registrar su asistencia en el tablero electrónico, pero después ya no permaneció en la sesión.

Posteriormente, el legislador anunció en redes sociales que se presentaría a la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; sin embargo, finalmente no acudió. Tampoco asistió a las siguientes sesiones, lo que aumentó las especulaciones sobre su situación política y legal.

🛑El Senador Enrique Inzunza fue captado en un restaurante de Culiacán, junto al Senador Javier Corral. Sobre el hay una ficha roja girada por la Interpol para su captura 🛑 pic.twitter.com/7rYYABkV2k — ReporterosEnLaZona (@Reporteroszona) May 23, 2026

Inzunza podría acudir al periodo extraordinario del Congreso

De acuerdo con lo expresado por Javier Corral, Enrique Inzunza evalúa presentarse la próxima semana al periodo extraordinario de sesiones, previsto para jueves o viernes.

Su eventual asistencia sería relevante en medio de los señalamientos que enfrenta en Estados Unidos y del debate político generado por su ausencia en actividades legislativas. Hasta ahora, el caso mantiene la atención sobre Morena en el Senado y sobre la respuesta institucional que pueda darse ante las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses.

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