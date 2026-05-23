Queda concluida la obra civil del hospital IMSS Bienestar en Cárdenas, Tabasco; empieza etapa de equipamiento

La tarde de este sábado 23 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ha concluido la obra civil del hospital del IMMS Bienestar en Cárdenas, Tabasco.

La mandataria mexicana agradeció la labor de los ingenieros militares y también informó que tras finalizar la obra se continuará con la etapa de equipamiento del hospital.

Además,detalló que este es uno de los 80 proyectos hospitalarios que quedaron inconclusos durante el periodo neoliberal y que se han retomado recientemente.

Agregó que este y los demás hospitales se pondrán en marcha co tecnología moderna, infraestructura digna y personal de salud de primer nivel.