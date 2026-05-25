CNTE instala plantón en el Zócalo de CDMX; prevén movilización hasta el 30 de mayo

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon este lunes 25 de mayo de 2026 rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, donde prevén instalar un plantón como parte de sus acciones de presión para exigir respuestas a sus demandas laborales y educativas.

La movilización fue encabezada por docentes de la Sección 22 de Oaxaca, quienes llegaron a la capital para participar en una jornada de protesta que, de acuerdo con información difundida a través de medios, podría extenderse hasta el próximo 30 de mayo.

Aunque representantes del magisterio señalaron que no existe una fecha definitiva para levantar el plantón, indicaron que la permanencia dependerá de la “voluntad política” del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender sus planteamientos.

CNTE prevé plantón en el Zócalo hasta el 30 de mayo

De acuerdo con la información presentada, alrededor de 800 maestros de la CNTE Sección 22 participaron en la movilización de este lunes en la Ciudad de México.

Versiones radiofónicas señalan que el plantón estaría programado del 25 al 30 de mayo, aunque integrantes de la Coordinadora han evitado confirmar una fecha exacta de conclusión.

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El maestro Luis Alberto López, integrante de la Sección 22, declaró en entrevista radiofonica que la protesta continuará mientras no haya una respuesta clara por parte de las autoridades federales.

Reportan presunto apoyo económico a maestros movilizados

Asimismo se señala que los docentes participantes habrían recibido un “apoyo económico” de 2 mil 500 pesos por integrarse a la movilización en la capital del país.

La información generó atención pública debido a que el plantón forma parte de una estrategia de presión de la CNTE, organización que mantiene exigencias relacionadas con condiciones laborales, derechos del magisterio y política educativa.

Tensión en CDMX ⚠️



​Choque entre la CNTE (Sección 22) y policías en el Zócalo. Lanzaron gas en 5 de Mayo y Bolívar tras intentar burlar un filtro de seguridad. Reportan afectaciones a manifestantes, comerciantes y transeúntes. 🛑👇



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CNTE advierte posible paro nacional en junio

Además del plantón en el Zócalo, integrantes de la CNTE han advertido que el próximo 1 de junio de 2026 podría realizarse un paro nacional, al que se sumaría el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La movilización de este lunes ocurre en medio del llamado del Gobierno federal a retomar el diálogo institucional.

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública reiteraron su disposición a instalar una mesa de trabajo con la Coordinadora para revisar sus planteamientos y construir rutas de atención.

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