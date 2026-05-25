Síguenos

Última hora

Internacional

Ébola en RDC supera 900 casos sospechosos y confirmados; OMS eleva riesgo a “muy alto”

México

Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 25 al 30 de mayo? Consulta placa y engomado

Infórmate sobre las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México para la semana del 25 al 30 de mayo de 2026.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

25 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos
El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos / Archivo

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 25 al 30 de mayo de 2026:

Lunes 25 de mayo:

  • Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 26 de mayo:

  • Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 27 de mayo:

  • Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
Estacionarse en franja amarilla puede ser causante de una multa

Noticia Destacada

La multa que puedes recibir por estacionarte en franja amarilla en Mérida

Jueves 28 de mayo:

  • Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 29 de mayo:

  • Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Sábado 30 de mayo:

En el 5to. sábado de mayo en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan todos los vehículos con HOLOGRAMA 2 de verificación y placas foráneas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO

Te puede interesar