Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 25 al 30 de mayo? Consulta placa y engomado

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.
Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.
A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 25 al 30 de mayo de 2026:
Lunes 25 de mayo:
- Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.
Martes 26 de mayo:
- Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.
Miércoles 27 de mayo:
- Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
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Jueves 28 de mayo:
- Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
Viernes 29 de mayo:
- Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
Sábado 30 de mayo:
En el 5to. sábado de mayo en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan todos los vehículos con HOLOGRAMA 2 de verificación y placas foráneas.
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