Lluvias en Yucatán hoy lunes 25 de mayo: municipios con tormentas, calor de hasta 40°C y fuertes vientos

La coordinación estatal de Protección Civil Yucatán informó que este lunes 25 de mayo continuarán las condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del estado, provocando lluvias moderadas y fuertes, además de altas temperaturas y rachas de viento en distintas regiones de Yucatán.

De acuerdo con el reporte de Procivy, los efectos de una vaguada y el ingreso de aire marítimo tropical favorecerán precipitaciones durante el día, especialmente en municipios del centro, noroeste y suroeste del estado, incluida la ciudad de Mérida.

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¿Dónde lloverá este lunes en Yucatán?

Las autoridades de Protección Civil Yucatán señalaron que durante el mediodía se esperan lluvias moderadas en municipios del oriente del estado. Sin embargo, hacia la tarde y noche las precipitaciones incrementarán su intensidad en gran parte del territorio yucateco.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvias moderadas a fuertes serán el centro, suroeste y noroeste de Yucatán, incluida la ciudad de Mérida y municipios cercanos.

Además, las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y posibles encharcamientos en áreas urbanas.

Temperaturas de hasta 40 grados en Yucatán

A pesar de las lluvias previstas, el ambiente continuará extremadamente caluroso en la entidad. Procivy pronostica temperaturas máximas de entre 36 y 38 grados Celsius en municipios como Valladolid y Tizimín.

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Asimismo, se prevén temperaturas de hasta 40 grados en localidades como Izamal, Tekax y Mérida, así como en municipios como Sotuta, Abalá, Halachó y Maxcanú. La sensación térmica podría oscilar entre los 38 y 40 grados, principalmente entre las 12:00 y las 16:00 horas.

Vientos fuertes y oleaje en la costa yucateca

El pronóstico meteorológico indica que durante la mañana predominarán vientos del sureste con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora. Más tarde, el viento cambiará hacia el noreste y sureste, incrementando su intensidad.

Se esperan rachas de entre 40 y 50 kilómetros por hora en la costa yucateca, mientras que en el interior del estado podrían alcanzar de 30 a 40 kilómetros por hora. Además, el oleaje en el litoral de Yucatán será de aproximadamente 1.5 metros, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones menores y actividades marítimas.

Recomendaciones por lluvias y calor en Yucatán

Ante las condiciones climáticas previstas para este lunes, Protección Civil recomienda:

Mantenerse hidratado durante el día

Evitar exposición prolongada al sol entre el mediodía y la tarde

Extremar precauciones durante tormentas eléctricas

Retirar objetos que puedan ser derribados por el viento

Manejar con precaución ante calles mojadas o encharcadas

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Procivy y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.