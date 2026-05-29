Senado aprueba anular elecciones por intervención extranjera; reforma va a congresos estatales

El Senado de la República aprobó la reforma constitucional para que una elección pueda ser anulada cuando se acredite intervención o injerencia extranjera en el proceso electoral.

El dictamen fue avalado con 85 votos a favor y 42 en contra, con lo que alcanzó la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución. La reforma adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen las causales de nulidad electoral.

Tras su aprobación en lo general y en lo particular, el proyecto fue enviado a los congresos estatales para continuar con el proceso previsto en el artículo 135 constitucional.

¿Qué establece la reforma aprobada por el Senado?

La reforma incorpora de manera expresa la intervención extranjera como causal para anular elecciones en México.

Actualmente, el artículo 41 contempla causales relacionadas con el rebase de gastos de campaña, la compra indebida de cobertura informativa en radio y televisión, así como el uso de recursos públicos o de procedencia ilícita.

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Sin embargo, el dictamen señala que la Constitución no consideraba de forma directa actos de injerencia extranjera que pudieran influir en los resultados electorales.

Con esta modificación, se busca cerrar ese vacío y establecer un marco constitucional frente a nuevas formas de interferencia externa.

Oposición presentó reservas, pero fueron rechazadas

Durante la discusión en el Senado, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron diversas reservas para modificar el dictamen.

No obstante, la Asamblea rechazó los cambios propuestos, por lo que el documento fue aprobado en sus términos originales.

La oposición ha señalado riesgos de interpretación en la aplicación de esta causal, mientras que la mayoría legislativa defendió que la reforma busca proteger la soberanía nacional y garantizar que las elecciones sean decididas únicamente por la ciudadanía mexicana.

Injerencia extranjera incluiría financiamiento opaco y campañas digitales

El dictamen advierte que las causales actuales fueron diseñadas para enfrentar conductas internas relacionadas con dinero, propaganda y uso indebido de recursos.

Sin embargo, también señala que las nuevas formas de intervención extranjera pueden operar mediante mecanismos distintos, como manipulación digital, financiamiento opaco, ciberataques o campañas coordinadas de desinformación.

Por ello, la reforma plantea actualizar el marco constitucional para responder a riesgos que no necesariamente se expresan mediante esquemas tradicionales de financiamiento o propaganda.

Morena defiende reforma como medida de soberanía electoral

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que la reforma tiene un propósito democrático y patriótico, al buscar que las decisiones electorales en México las tome el pueblo, sin presiones externas ni dinero extranjero.

Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, sostuvo que la nueva causal no será automática ni discrecional.

Explicó que, para proceder, deberá acreditarse de manera objetiva la existencia de actos de intervención o injerencia extranjera, así como su gravedad, dolo y determinancia en los resultados electorales.

📌 El Senado avaló una reforma constitucional sobre nulidad de elecciones por intervención extranjera.



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Reforma avanza a congresos estatales

Con la aprobación del Senado, la reforma constitucional fue enviada a los congresos de las entidades federativas.

Para quedar incorporada a la Constitución, deberá ser avalada por la mayoría de los congresos locales. De lograr ese respaldo, la intervención extranjera quedará integrada como nueva causal de nulidad electoral en México.

El debate continuará ahora en los estados, donde se definirá si esta reforma avanza como parte del marco constitucional que regulará futuros procesos electorales.

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