Riña en penal de Aguaruto dejó siete reos muertos; suspenden visitas en Sinaloa

Una riña registrada al interior del penal de Aguaruto, en Sinaloa, dejó como saldo siete reos muertos y una persona privada de la libertad herida.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo 31 de mayo de 2026, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Tras el reporte de violencia dentro del centro penitenciario, autoridades estatales activaron un operativo de seguridad con apoyo de policías estatales, elementos de la Guardia Nacional y personal del Ejército.

La SSP de Sinaloa aseguró que la situación quedó bajo control y que el módulo donde ocurrió la pelea permanece resguardado.

¿Qué pasó en el penal de Aguaruto este domingo?

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó la muerte de siete internos, aunque no detalló oficialmente qué originó la riña. Además, informó que otro recluso resultó lesionado y recibió atención médica.

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De manera preliminar, versiones citadas por medios locales señalan que la pelea habría ocurrido en el módulo 7 y que pudo estar relacionada con el consumo de bebidas embriagantes dentro del penal. Sin embargo, esta causa no ha sido confirmada por las autoridades.

Suspenden visitas y revisan instalaciones del penal

Como parte del protocolo de seguridad, las visitas quedaron suspendidas durante este domingo. Las autoridades también ordenaron una revisión exhaustiva de las instalaciones para reducir riesgos y verificar las condiciones dentro del centro penitenciario.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa será la encargada de abrir la investigación correspondiente para esclarecer cómo inició la riña, identificar responsabilidades y determinar si hubo omisiones en los controles internos del penal.

Mientras tanto, el despliegue de seguridad continuará tanto dentro como en el exterior del penal de Aguaruto, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y mantener el control del inmueble.

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