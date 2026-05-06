CDMX regulará scooters, motonetas y bicicletas eléctricas: estas serán las nuevas reglas a partir de julio

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México prepara nuevos lineamientos para regular la circulación de scooters, motonetas y bicicletas eléctricas, ante el crecimiento de estos vehículos en calles, avenidas y ciclovías de la capital.

Héctor Ulises García, titular de la Semovi, explicó que la medida busca ordenar el uso de estos medios de transporte antes de que su presencia rebase la capacidad de regulación. En entrevista radiofónica, el funcionario señaló que el objetivo principal es conocer cuántas unidades circulan en la CDMX y establecer reglas claras de seguridad vial.

“No queremos convertirnos en un Vietnam donde la gran cantidad de vehículos sobrepasa sin regulación ni control”, afirmó el secretario al explicar la necesidad de intervenir en este sector.

¿Por qué la CDMX regulará scooters y bicicletas eléctricas?

De acuerdo con la Semovi, el crecimiento de vehículos eléctricos personales ha generado nuevos retos para peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios del transporte público.

Además, muchas de estas unidades son utilizadas por personas que viven en la Ciudad de México y en el Estado de México, por lo que su circulación diaria ya tiene impacto metropolitano.

Noticia Destacada Motociclistas lideran los accidentes de tránsito en Progreso

Para construir los nuevos lineamientos, la dependencia convocó a 28 empresas dedicadas a fabricar y vender este tipo de vehículos. En total, se revisaron más de 120 modelos distintos, entre scooters, motonetas y bicicletas eléctricas.

La intención es definir qué unidades pueden circular en ciclovías, cuáles deben usar vías secundarias y qué requisitos deberán cumplir sus conductores.

¿Cómo se clasificarán los vehículos eléctricos personales?

La Semovi estableció dos grandes categorías: Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y Vehículos Eléctricos Personales (VEP).

A partir de esa clasificación, las unidades se dividirán por velocidad y peso. Los vehículos con motor de hasta 1.3 kilowatts, equivalentes a 1.4 caballos de fuerza, que no superen los 25 kilómetros por hora, tendrán reglas distintas a los que excedan ese límite.

También se considerará el peso. Las unidades de hasta 35 kilogramos serán catalogadas como tipo A1, mientras que aquellas de 35 a 350 kilogramos entrarán en la categoría A2.

¿Qué vehículos deberán emplacarse en CDMX?

Los vehículos eléctricos personales que superen los 25 kilómetros por hora deberán ser emplacados. Además, sus conductores tendrán que:

Contar con licencia de conducir Usar casco de manera obligatoria

Asimismo, estas unidades:

No podrán circular por ciclovías

Deberán transitar únicamente por vías secundarias

La medida busca reducir riesgos para peatones y ciclistas, especialmente cuando se trata de vehículos más pesados o con mayor capacidad de velocidad.

En cambio, los vehículos que no rebasen los 25 kilómetros por hora podrán usar ciclovías, pero deberán portar un distintivo especial. En este caso, no será necesario contar con matrícula.

Hoy como cada martes el equipo de la #SEMOVI se encuentra presente en el #ZócaloCiudadano para escuchar las necesidades de la ciudadanía. 😊👥💫



Juntas y juntos construimos soluciones para mejorar nuestra ciudad. 💯🏙️#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/Hj1LRBjzCf — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) May 6, 2026

¿Cuándo entrará en vigor el registro obligatorio?

La obligatoriedad del registro está prevista para el 1 de julio de 2026. Antes de esa fecha, la Semovi llevará a cabo una campaña de difusión para explicar las nuevas reglas a usuarios, empresas y ciudadanía en general.

En todos los casos, las unidades deberán contar con aditamentos que permitan hacerlas visibles para otros conductores y peatones. Con ello, el Gobierno capitalino busca ordenar la movilidad eléctrica personal sin frenar su uso, pero bajo criterios de seguridad, identificación y responsabilidad vial.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO