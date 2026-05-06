Fiscalía de Coahuila descarta operativos terrestres con agencias de Estados Unidos: “no hay presencia extranjera”

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, descartó que agencias de seguridad de Estados Unidos participen en operativos terrestres dentro del estado.

El funcionario aclaró que, aunque existe comunicación y colaboración constante con autoridades del país vecino, las acciones operativas en territorio coahuilense corresponden únicamente a corporaciones mexicanas.

La precisión ocurre en medio del debate nacional sobre los límites de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, especialmente en entidades fronterizas donde el intercambio de información suele ser parte de la estrategia contra delitos de alto impacto.

¿Qué dijo la Fiscalía de Coahuila sobre agencias de Estados Unidos?

Fernández Montañez explicó que la Fiscalía de Coahuila mantiene comunicación con agencias y departamentos estadounidenses, pero negó que eso signifique la realización de operativos conjuntos en territorio estatal.

“Nosotros tenemos comunicación con agencias y departamentos estadounidenses, pero no realizamos operaciones conjuntas en territorio estatal”, señaló el fiscal al hablar sobre los alcances de la cooperación bilateral.

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El funcionario insistió en que existe una diferencia clara entre compartir información o recibir capacitación y permitir la participación de agentes extranjeros en acciones terrestres dentro de Coahuila. Según dijo, la colaboración se mantiene dentro de los márgenes legales y no implica una vulneración a la soberanía nacional.

¿En qué consiste la colaboración entre Coahuila y Estados Unidos?

De acuerdo con Fernández Montañez, la coordinación con corporaciones estadounidenses se concentra principalmente en inteligencia, capacitación, intercambio de información y programas binacionales de búsqueda.

Uno de los ejemplos mencionados fue el programa “Se Busca”, mediante el cual autoridades de ambos países difunden fichas de personas requeridas y solicitan apoyo ciudadano para su localización.

El fiscal explicó que este tipo de mecanismos son relevantes debido a la extensión de la frontera que Coahuila comparte con Estados Unidos.

Sin embargo, reiteró que participar en programas de búsqueda o recibir información no equivale a permitir operaciones terrestres de agentes extranjeros.

¿Qué modelo de seguridad aplica Coahuila?

El fiscal sostuvo que el modelo de seguridad en Coahuila se basa en la coordinación entre corporaciones y distintos niveles de gobierno. Afirmó que no hay esfuerzos aislados ni protagonismos individuales, sino una estrategia compartida para atender los retos de seguridad en la entidad.

“Aquí en Coahuila no hay medallitas ni esfuerzos aislados. Todos vamos al mismo objetivo”, expresó.

Fernández Montañez añadió que cualquier intervención distinta de autoridades extranjeras requeriría facultades y mandatos federales, por lo que actualmente la cooperación con Estados Unidos se limita a información, capacitación y coordinación institucional.

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