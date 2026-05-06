Enrique Inzunza no acudirá a sesión del Senado tras señalamientos de EU: “estoy con la frente en alto”

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, informó que no acudirá este día a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, luego de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos que lo ubican dentro de una lista de políticos presuntamente vinculados con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador sinaloense argumentó que su ausencia busca evitar que legisladores de oposición utilicen la sesión como escenario de confrontación política.

Inzunza sostuvo que no dará pie a lo que calificó como un “espectáculo indigno” dentro del recinto parlamentario.

¿Qué dijo Enrique Inzunza sobre su ausencia en el Senado?

En su publicación, el senador morenista afirmó que su “rectitud” y su “veracidad” lo obligaban a informar públicamente que no asistiría a la sesión de la Comisión Permanente.

Según explicó, tomó esa decisión para no ofrecer a “personeros de la derecha conservadora” la posibilidad de usar el tema como pretexto para generar un episodio político en el Senado.

Inzunza aseguró que se encuentra en Sinaloa, “a ras de suelo y con la frente en alto”, acompañado por la población de su estado. Con ese mensaje, buscó responder a las críticas derivadas de las acusaciones difundidas por Estados Unidos y reforzar su postura de que enfrentará el momento político desde su entidad.

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¿Por qué Enrique Inzunza fue señalado por Estados Unidos?

El senador forma parte de una lista de políticos sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, grupo ligado al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Washington habría solicitado acciones contra varios perfiles políticos de la entidad, entre ellos Inzunza.

El caso ha generado tensión política porque involucra a figuras públicas de alto nivel y ocurre en medio de un periodo de mayor presión de Estados Unidos hacia México en materia de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral.

Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente.



La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 6, 2026

¿Qué impacto político tiene el mensaje del senador de Morena?

La decisión de Inzunza de no acudir a la sesión ocurre en un contexto de señalamientos cruzados entre Morena y la oposición. Mientras sus críticos han pedido explicaciones sobre las acusaciones provenientes de Estados Unidos, el senador ha optado por presentar el tema como parte de una disputa política.

Su mensaje también coloca nuevamente a Sinaloa en el centro del debate nacional, debido a la relación entre seguridad, crimen organizado y gobiernos locales. Por ahora, Inzunza mantiene su cargo y sostiene públicamente que no permitirá que el tema sea usado para convertir la sesión legislativa en un espectáculo partidista.

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