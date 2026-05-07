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Incendio en plaza Fiesta Las Palmas de Los Mochis, Sinaloa, provoca pánico; se reportan cinco personas fallecidas

Al lugar de los hechos llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Por Redacción Por Esto!

7 de may de 2026

1 min

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Una decena de intoxicados se reportaron por el incendio.
Una decena de intoxicados se reportaron por el incendio. / Foto: Captura de video

Un fuerte incendio sacudió la tranquilidad de la ciudad de Los Mochis en Sinaloa, cuando una enorme columna de humo negro se levantó sobre una conocida plaza comercial.

Fue en un local de la plaza Fiesta Las Palmas donde inició el fuego, que rápidamente se propagó en el inmueble provocando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Al lugar de los hechos llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que atendieron a las personas que lo requirieron.

El gobernador Javier May Rodríguez informó que, durante el incendio, cinco personas perdieron la vida

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De inicio se contabilizaron 10 personas intoxicadas en el lugar y varias con crisis nerviosa; lamentablemente se reportan hasta el momento cinco personas fallecidas a causa del incendio.

Aunque no se ha emitido un reporte oficial, la causa del incendio habría sido un corto circuito en uno de los locales comerciales de la plaza, que provocó que las llamas se extendieran a otra áreas.

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