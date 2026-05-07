Incendio en la Feria Tabasco 2026 deja cinco muertos; Javier May anuncia apoyo a expositores afectados

Un incendio registrado la madrugada de este miércoles en la Nave 1 del Parque Tabasco Dora María, sede de la Feria Tabasco 2026, dejó un saldo de cinco personas fallecidas, informó el gobernador Javier May Rodríguez a través de su cuenta de X.

El mandatario estatal precisó que las llamas ya fueron controladas por los cuerpos de emergencia, después de que el siniestro consumiera parte de las instalaciones donde se encontraban expositores y visitantes en el marco de la feria.

Tras confirmar las víctimas mortales, May expresó condolencias a las familias y aseguró que el gobierno estatal brindará apoyo ante lo ocurrido.

¿Qué dijo Javier May sobre el incendio en la Feria Tabasco 2026?

Javier May Rodríguez informó que, durante el incendio, cinco personas perdieron la vida. En su mensaje, el gobernador lamentó los hechos y ofreció respaldo a los familiares de las víctimas.

También agradeció a la población que ayudó a evacuar la zona cuando comenzó el siniestro, acción que permitió desalojar el área mientras cuerpos de emergencia trabajaban para controlar las llamas.

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El gobernador adelantó que durante la mañana se dará más información sobre lo ocurrido y sobre el curso que tomará la Feria Tabasco 2026 después de la tragedia.

¿Habrá apoyo para expositores afectados por el incendio?

May anunció que su administración pondrá en marcha de inmediato un programa de recuperación económica para las y los expositores que resultaron afectados por el incendio en la Nave 1 del Parque Tabasco.

“No los dejaremos solos”, señaló el mandatario estatal al referirse a quienes perdieron mercancía, equipo o espacios de trabajo dentro del recinto ferial.

¿Qué sigue tras el incendio en el Parque Tabasco?

De acuerdo con el gobernador, las autoridades de investigación comenzarán las diligencias correspondientes para determinar las causas del incendio. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente qué originó el fuego ni si existen más personas lesionadas.

El caso mantiene bajo atención pública el futuro inmediato de la feria, considerada uno de los eventos más importantes de Tabasco. Mientras avanzan los peritajes, el gobierno estatal deberá definir si las actividades continúan, se modifican o se suspenden parcialmente por motivos de seguridad.

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