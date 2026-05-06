Primer Simulacro Nacional 2026: Así fue la participación en Quintana Roo

Este mediodía, municipios del sur y centro de Quintana Roo se sumaron al Simulacro Nacional de Protección Civil 2026, con la participación de cientos de trabajadores y cuerpos de emergencia que pusieron a prueba su respuesta ante situaciones de riesgo.

Desde Chetumal, donde más de 800 empleados federales y estatales desalojaron edificios públicos bajo la hipótesis de un sismo, hasta Lázaro Cárdenas, donde se activó un operativo en el Palacio Municipal tras sonar la alerta sísmica, y José María Morelos, donde brigadas de bomberos, paramédicos y Protección Civil realizaron inspecciones para descartar personas atrapadas.

Noticia Destacada Campeche se suma al Primer Simulacro Nacional 2026 con un escenario de sismo magnitud 8.2

José María Morelos

Personal de Protección Civil, paramédicos y bomberos participaron este mediodía en el Primer Simulacro Nacional de Alerta Sísmica 2026, que se llevó a cabo en Palacio Municipal de esta cabecera.

A las 12 del día, tras sobar el alarma sísmica, los trabajadores de palacio municipal desalojaron el inmueble y se concentraron en la plaza cívica. Mientras tanto al lugar llegaron los bomberos, las brigadas de Protección Civil y paramédicos, quienes ingresaron al inmueble público para verificar si no había personal atrapado, Luego de esa revisión, bajaron y sin novedad, por lo mismo, ya se dio por terminado ese primer simulacro contra sismos qué se llevó a cabo a nivel nacional.

Los trabajadores se concentraron en la plaza cívica mientras se realizaba la revisión del inmueble / Lusio Kauil

Chetumal

Más de 800 trabajadores federales y estatales participaron, este medio día en Chetumal, en el simulacro de Protección Civil, que en esta ocasión tuvo como hipótesis un movimiento telúrico, a pesar de que Quintana Roo no se encuentra en una zona sísmica.

De acuerdo con el jefe operativo en la Zona Sur de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Miguel Narváez Cab, los tres edificios de Gobierno del Estado que participaron en el simulacro se evacuaron en cuestión de siete minutos.

Tiempo similar, de acuerdo con fuentes consultadas, se llevó el proceso en la delegación del ISSSTE en esta ciudad, ubicada a escasos 100 metros de Palacio de Gobierno.

Gobierno del Estado y ISSSTE realizaron evacuación simultánea / Efrén Martín

De los aproximadamente 800 burócratas que tomaron parte en el simulacro, 621 correspondían al Gobierno del Estado, de instancias con la Secretaría de Finanzas y Planeación, Despacho de la Gobernadora y de la Secretaría de Gobierno.

Aunque existió una queja recurrente por parte de los trabajadores por las altas temperaturas, se reunieron en los correspondientes puntos de reunión, algunos de ellos ubicados en la Explanada de la Bandera, Monumento a Othón P. Blanco y Andador de la Avenida de los Héroes.

El simulacro concluyó a las 12:25 y, de acuerdo con Miguel Narváez, el tiempo de respuesta para el proceso de evacuación, comparado con anteriores ejercicios, registró una mejora considerable.

El Simulacro Nacional de Protección Civil movilizó a cuerpos de emergencia en el Palacio Municipal de Lázaro Cárdenas. / Luis Enrique Cauich

Lázaro Cárdenas

El sonar de las alarmas y sirenas marcó el inicio del Simulacro Nacional de Protección Civil en el municipio de Lázaro Cárdenas en punto del mediodía, el ejercicio, centrado en la hipótesis de un incendio estructural en el segundo nivel del Palacio Municipal con una persona intoxicada por humo, movilizó a los cuerpos de emergencia y generó asombro entre los habitantes del primer cuadro de la ciudad, quienes atestiguaron el despliegue operativo.

De acuerdo con los registros oficiales, las unidades de Bomberos, Policía Municipal, Protección Civil y paramédicos lograron arribar al sitio y completar la evacuación de los trabajadores, la sofocación del fuego y el rescate del lesionado en un tiempo de tres minutos. Irving Núñez, director de Protección Civil, calificó este tiempo de reacción como positivo al situarse dentro de los parámetros esperados para una respuesta efectiva.

No obstante, el ejercicio reveló deficiencias críticas ajenas a la capacidad técnica de los rescatistas, durante el despliegue, se observó una marcada falta de cultura vial entre los automovilistas locales, quienes omitieron ceder el paso a las unidades con sirena abierta, factor que en un escenario real representaría un retraso determinante para salvar vidas.

Asimismo, la dirección de Protección Civil identificó fallas en la logística de cierre de vialidades aledañas y en el control de la circulación vehicular, estas áreas de oportunidad serán integradas en el informe de evaluación con el objetivo de rectificar protocolos y garantizar que, ante una emergencia auténtica, el flujo de las unidades de rescate no se vea comprometido por el entorno urbano.