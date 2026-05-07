Presidenta Sheinbaum responde a Trump: México sí combate al narco y exige pruebas contra funcionarios señalados por EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que su gobierno podría actuar contra el narcotráfico si México no lo hace.

Durante la conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria aseguró que México sí está actuando contra el crimen organizado y defendió los resultados de su estrategia de seguridad.

Sheinbaum explicó que Trump ha realizado comentarios similares en otras ocasiones, pero subrayó que su gobierno mantiene operativos, detenciones y acciones contra la producción de drogas sintéticas.

También reiteró que la cooperación con Estados Unidos debe mantenerse bajo cuatro principios:

Respeto a la soberanía Integridad territorial Responsabilidad compartida Confianza mutua

¿Qué respondió Sheinbaum a Donald Trump sobre el combate al narco?

La presidenta afirmó que México ha logrado una reducción cercana al 50 poor ciento en homicidios dolosos, además de la destrucción de 2 mil 500 laboratorios vinculados con drogas sintéticas.

También destacó que las personas detenidas ya no son presentadas sin sustento, sino con carpetas de investigación y pruebas integradas por las autoridades.

Sheinbaum añadió que hay una reducción en el paso de fentanilo de México hacia Estados Unidos, pero insistió en que el problema no puede atenderse solo desde el lado mexicano. Según la mandataria, Washington también debe reconocer su crisis interna de consumo y actuar para disminuir la demanda de drogas.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre la estrategia antidrogas de Estados Unidos?

La mandataria destacó un punto de la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, al señalar que por primera vez reconoce de manera más clara el problema de consumo dentro de ese país. Sheinbaum consideró relevante que el documento incluya acciones de prevención, campañas en escuelas y una visión de salud pública frente a las adicciones.

La presidenta recordó que, en una llamada previa, Trump le preguntó por qué México no enfrenta un problema de drogadicción tan grave como Estados Unidos. Ella respondió entonces que en México influyen los valores familiares y las campañas preventivas contra las drogas.

¿Qué pidió México a Estados Unidos sobre armas y acusaciones?

Sheinbaum sostuvo que, así como México coopera para reducir el tráfico de drogas, Estados Unidos debe actuar al mismo nivel para frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano. La presidenta señaló que ese punto también aparece reconocido en la estrategia estadounidense.

Además, al ser cuestionada sobre posibles acusaciones contra funcionarios mexicanos, la mandataria fue enfática: pidió pruebas. Reiteró que su gobierno no protege a nadie, pero advirtió que cualquier detención debe realizarse conforme a la Constitución y al sistema penal mexicano.

#MañaneraDelPueblo. En el documento reciente sobre la estrategia nacional contra las drogas de EU, por primera vez reconocen que tienen un problema grave de adicciones y consumo en el 16 por ciento de su población, expone @Claudiashein pic.twitter.com/lr9vjuBtes — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 7, 2026

¿Habrá comunicación entre Sheinbaum y Trump?

La presidenta señaló que existe comunicación, colaboración y coordinación con el gobierno estadounidense, aunque insistió en que México no aceptará injerencia ni intervención, especialmente en asuntos políticos.

Sheinbaum también recordó que México ha entregado a más de 90 personas requeridas por Estados Unidos, mientras que su gobierno ha solicitado la entrega de personas vinculadas con casos como huachicol y Ayotzinapa, sin que hasta ahora haya respuesta equivalente. Por ello, insistió en que la relación debe basarse en responsabilidad compartida y respeto mutuo.

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