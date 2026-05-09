Claudia Sheinbaum inaugura nuevo hospital del IMSS en Sonora para reforzar atención médica en Hermosillo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este sábado 9 de mayo de 2026 la inauguración del Hospital General de Zona No. 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora, como parte de la gira de trabajo que realiza por la entidad.

En el corte de listón, la mandataria estuvo acompañada por el gobernador, Alfonso Durazo, el director del IMSS, Zoé Robledo, así como las autoridades del nuevo hospital.

La mandataria federal arribó a Sonora desde el viernes 8 de mayo para desarrollar diversas actividades oficiales relacionadas con salud, bienestar y fortalecimiento de infraestructura pública. La apertura de esta nueva unidad médica representa uno de los actos centrales de su visita al estado.

El nuevo hospital del IMSS busca ampliar la capacidad de atención médica para derechohabientes en la capital sonorense y municipios cercanos, en un contexto donde el gobierno federal mantiene como prioridad el fortalecimiento del sistema nacional de salud.

Hospital General de Zona No. 15 ampliará servicios médicos

El Hospital General de Zona No. 15 en Hermosillo forma parte de los proyectos de infraestructura hospitalaria impulsados para atender el crecimiento de la demanda de servicios médicos en el norte del país.

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Se prevé que las nuevas instalaciones permitan mejorar la atención en áreas de consulta externa, especialidades, hospitalización y servicios de urgencias, además de reducir la saturación en otras unidades médicas del IMSS en Sonora.

Durante el evento inaugural se espera la presencia de autoridades federales, estatales y directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes acompañarán a la presidenta en el recorrido por las instalaciones hospitalarias.

Gira de Sheinbaum en Sonora contempla agenda de salud y bienestar

La visita de Claudia Sheinbaum Pardo a Sonora se enmarca dentro de la estrategia del gobierno federal para supervisar proyectos prioritarios en distintos estados del país.

En los últimos meses, la administración federal ha insistido en fortalecer la infraestructura hospitalaria y garantizar el acceso a servicios médicos públicos, especialmente en regiones con alta demanda de atención.

La inauguración del Hospital General de Zona No. 15 del IMSS en Hermosillo será uno de los eventos más relevantes de la agenda presidencial de este fin de semana en Sonora.

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