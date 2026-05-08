Pronóstico del clima en Yucatán: Calor de más de 40 grados y una “Surada” afectarán este fin de semana

Este fin de semana, pese a la probabilidad de lluvias aisladas en la Península, en Yucatán no se tendrán afectaciones, mientras se mantiene el calor extremo en la región.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que el ambiente se tornará muy caluroso a extremadamente caluroso en el día y cálido al amanecer, y los vientos dominantes del sureste “surada” con rachas oscilando en 50 km/h.

Para el domingo se mantendrá el dominio de un extenso anticiclón dejando tiempo estable en gran parte de la península.

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Habrá temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 41 grados Celsius en la ciudad de Mérida, mientras que al amanecer se esperan condiciones ligeramente frescas, con mínimas cercanas a los 26 grados. Durante la noche, el clima se tornará cálido en gran parte del estado.

En otros municipios, el puerto de Progreso registrará temperaturas que oscilarán entre los 23 y 37 grados, mientras que en Tekax se prevén valores de entre 23 y 37 grados.

En Tizimín, las temperaturas se ubicarán entre los 24 y 36 grados, y en Valladolid se esperan mínimas de 24 y máximas de hasta 36 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil, así como tomar precauciones, especialmente en zonas costeras y marítimas, debido a las condiciones de viento y posibles tormentas.

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¿Seguirá el calor en Yucatán?

Las autoridades advierten que el calor extremo podría persistir en los próximos días, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales.

Este periodo refuerza el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en una de las temporadas más intensas del año en la región.

Recomendaciones ante lluvias y calor extremo

Procivy emitió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos: