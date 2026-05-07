Clima en Yucatán 8 de mayo: El calor continúa en los 40 grados este viernes

Aún con la probabilidad de lluvias en la Península, en Yucatán se mantendrán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán los 40°C.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que en los próximos días predominará ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso durante las tardes, con escasa probabilidad de lluvias.

Se espera que el ambiente sea con calor extremo durante el día y en la noche cálido, con vientos del Sureste de 20 a 30 km/h, con rachas mayores a 45 km/h en la costa.

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Habrá temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 40 grados Celsius en la ciudad de Mérida, mientras que al amanecer se esperan condiciones ligeramente frescas, con mínimas cercanas a los 24 grados. Durante la noche, el clima se tornará cálido en gran parte del estado.

En otros municipios, el puerto de Progreso registrará temperaturas que oscilarán entre los 24 y 35 grados, mientras que en Tekax se prevén valores de entre 23 y 37 grados.

En Tizimín, las temperaturas se ubicarán entre los 24 y 36 grados, y en Valladolid se esperan mínimas de 23 y máximas de hasta 36 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil, así como tomar precauciones, especialmente en zonas costeras y marítimas, debido a las condiciones de viento y posibles tormentas.

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¿Seguirá el calor en Yucatán?

Las autoridades advierten que el calor extremo podría persistir en los próximos días, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales.

Este periodo refuerza el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en una de las temporadas más intensas del año en la región.

Recomendaciones ante lluvias y calor extremo

Procivy emitió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos: