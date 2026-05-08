Cierre adelantado del ciclo escolar divide opiniones entre padres de familia de Campeche

La propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el cierre del Ciclo Escolar 2025-2026 el próximo 5 de junio y no el 15 de julio como estaba previsto en el Calendario Escolar oficial, debido a la intensa ola de calor que se registra a nivel nacional, dividió la opinión de madres y padres de familia en Campeche.

Mientras que algunos paterfamilias respaldaron la medida, al considerar que las altas temperaturas ponen en riesgo a sus hijos en las escuelas, especialmente aquellas donde no cuentan con aire acondicionado o, peor aún, electricidad, otros sugirieron que se podrían modificar los horarios de clase, con el objetivo de no afectar el aprendizaje de las y los estudiantes.

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Lidia Ávila opinó que es un riesgo tener a los infantes con tanto calor en las aulas, más en las de nivel básico que no tienen climas y algunas ni electricidad, como la secundaria de Bolonchén, en el municipio de Hopelchén. Además, sentenció que “las escuelas no son una guardería y los padres de familia a veces lo vemos así, cuando eso no es problema de la escuela. Yo estoy de acuerdo que terminen el cinco de junio, mis hijos no me perjudican en casa”.

No obstante, Patricia Pech se dijo sorprendida por el anuncio de la SEP, de adelantar el periodo vacacional, y preocupada de que esta decisión afecte el aprendizaje de las y los alumnos. “Tengo una niña de ocho años y pienso en ella. Además, a los padres que trabajamos nos genera un problema de cuidado, ya que las escuelas dejan de funcionar y tenemos que buscar alternativas. Yo creo que se podría utilizar otros métodos, como que salieran una hora antes, o que las escuelas cuenten con clima, eso podría ayudar”, subrayó.