¿Hay clases hoy 1 de junio? Estos estados suspenden actividades por paro de la CNTE

Este lunes 1 de junio habrá suspensión de clases en distintas escuelas públicas del país, debido al Paro Nacional Indefinido convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La interrupción de actividades no aplica de manera automática en todos los planteles, sino en aquellos donde las comunidades escolares o secciones magisteriales hayan acordado sumarse a la movilización.

La jornada forma parte de las acciones de protesta del magisterio disidente, que mantiene demandas laborales y educativas ante el Gobierno federal.

Por ello, madres, padres de familia y tutores deberán mantenerse atentos a los avisos emitidos por cada escuela, ya que la operación puede variar por estado, municipio o plantel.

¿En qué estados no habrá clases por el paro de la CNTE?

De acuerdo con la información disponible, la suspensión de clases por el paro de la CNTE podría presentarse este lunes 1 de junio en escuelas públicas de la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, Yucatán, Baja California e Hidalgo.

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En estas entidades, la afectación dependerá de los acuerdos tomados por docentes y colectivos escolares. En algunos casos, el paro puede implicar cierre total del plantel, mientras que en otros solo habría ausencia de ciertos grupos o ajustes en la jornada escolar.

¿La suspensión de clases aplica en todas las escuelas?

No. La suspensión está relacionada con los planteles que hayan decidido detener actividades como parte del Paro Nacional Indefinido de la CNTE. Por ello, no se trata de una suspensión general decretada para todo el sistema educativo nacional.

La recomendación para las familias es confirmar directamente con la dirección de la escuela o con los canales oficiales del plantel antes de trasladarse, especialmente en entidades donde la CNTE tiene mayor presencia.

Demandas de la CNTE:

Abrogación de ley del ISSSTE 2007

Abrogación de la reforma educativa

Aumento salarial del 100%

Reinstalación de trabajadores cesados

Justicia social

Democracia sindical

Aumento al presupuesto en educación y salud.

Ninguna respuesta concreta, sólo palabras. pic.twitter.com/blyLm5lKpn — Adrián Bejerano🇵🇸 (@bejerano_adrian) June 1, 2026

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

Además del paro magisterial, algunos estados ajustarán el cierre del ciclo escolar 2025-2026 debido a las altas temperaturas. En Colima, las clases concluirán el 25 de junio; en Yucatán, el 26 de junio, y en Tlaxcala, el 30 de junio.

Estas fechas corresponden a calendarios ajustados por condiciones climáticas y no necesariamente están relacionadas con las movilizaciones de la CNTE.

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