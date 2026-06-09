Maestros de la CNTE son detenidos por la policía de la CDMX y les impiden llegar al Estadio Ciudad de México

La Ciudad de México vive este martes 9 de junio una nueva jornada de movilizaciones que afecta la circulación en distintos puntos de la capital, debido a una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y al menos 10 concentraciones programadas.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la principal movilización del día inició a las 10:00 horas en la estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro.

El contingente de la CNTE avanzará hacia el Estadio Ciudad de México, una de las sedes del Mundial 2026, por lo que se prevén cortes, carga vehicular y presencia de manifestantes en vialidades del sur de la capital.

¿Dónde será la marcha de la CNTE este 9 de junio?

La movilización de la CNTE partió desde Metro Taxqueña hacia el Estadio Ciudad de México. Las autoridades capitalinas advirtieron que la Avenida Canal de Miramontes y la Calzada Taxqueña podrían presentar afectaciones durante el avance del contingente.

Como alternativas viales, la SSC recomendó utilizar Calzada de Tlalpan, Avenida División del Norte, Avenida Río Churubusco, Eje 8 y Eje 7 Sur.

La protesta forma parte del paro nacional indefinido de la CNTE, con el que el magisterio exige la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Reforma Educativa de 2019 y respuestas a otras demandas laborales.

Noticia Destacada Presidenta de México pone en duda asistencia al Fan Fest del Zócalo por protestas de la CNTE

¿Qué otras movilizaciones habrá hoy en CDMX?

Además de la marcha magisterial, a las 09:00 horas se presentó una manifestación de vecinos de la Unidad Habitacional Villa Panamericana sobre Anillo Periférico, Boulevard Adolfo López Mateos y México 1968, en la alcaldía Coyoacán.

A la misma hora, madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa realizaron un volanteo informativo en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca.

A las 12:00 horas, un comité estudiantil sostuvo una asamblea en la Plaza de la Cultura de la UAM Azcapotzalco.

Mientras que para las 13:00 horas, el Partido Comunista Revolucionario del IPN realizará un conversatorio en la ESIME Zacatenco, mientras que el colectivo Vivas en Memoria colocará fichas de búsqueda en la estación Viaducto del Metro.

Personal de la #SECGOB continúa acompañando la movilización de la CNTE en Calzada de Tlalpan, manteniendo canales permanentes de diálogo y concertación para contribuir a la atención de sus demandas y reducir las afectaciones a la ciudadanía. pic.twitter.com/FCpfygURij — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) June 9, 2026

También se prevén actividades de la comunidad politécnica, del colectivo No Más Presos Inocentes, de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, Radio Zapote y el Partido Comunista de México.

Las autoridades recomendaron consultar reportes viales en tiempo real y anticipar traslados, especialmente en Coyoacán, Tlalpan, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO