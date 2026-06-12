Sheinbaum acusa a la CNTE de querer regresar a prácticas del pasado en asignación de plazas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) busca regresar a prácticas del pasado relacionadas con la asignación de plazas, movilidad docente y evaluación del magisterio, por lo que propuso consultar directamente a maestras y maestros de todo el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el planteamiento de la CNTE implicaría devolver decisiones a comisiones integradas por gobiernos estatales y dirigencias sindicales, un mecanismo que, dijo, se prestó a actos de corrupción en años anteriores.

Sheinbaum aseguró que su gobierno mantendrá el diálogo con la coordinadora, aunque sostuvo que sus representantes han mantenido la misma postura en las mesas de negociación y después realizan acciones distintas fuera de ellas. Aun así, insistió en que no habrá represión contra las movilizaciones.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las demandas de la CNTE?

La presidenta señaló que una de las demandas de la CNTE es modificar el esquema actual para que decisiones sobre plazas, movilidad y evaluación de docentes vuelvan a depender de acuerdos entre gobiernos estatales y estructuras sindicales.

Sheinbaum afirmó que no está segura de que todas las maestras y maestros estén de acuerdo con ese mecanismo, por lo que propuso llevar el tema a consulta con las bases magisteriales.

La mandataria también mencionó que la coordinadora ha pedido sacar estos temas del artículo 3° constitucional y concentrarlos en el artículo 123, por lo que consideró necesario preguntar directamente al magisterio antes de tomar una decisión.

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¿Qué propone el gobierno para las pensiones de maestros?

Sheinbaum aseguró que el gobierno federal ya presentó distintas propuestas sobre el sistema de pensiones y sostuvo que la situación actual no es la misma que la de 2007.

La presidenta explicó que su administración mantiene el compromiso de avanzar en mejoras conforme exista disponibilidad presupuestal. Entre las propuestas, destacó el fortalecimiento de PensionISSSTE como parte de las alternativas planteadas a los maestros.

También remarcó que el gobierno seguirá trabajando con maestras y maestros de México, más allá de las diferencias con la dirigencia de la coordinadora.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la reforma educativa de Peña Nieto?

La mandataria recordó que durante el gobierno anterior se eliminó la reforma educativa impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, una de las principales demandas históricas del magisterio disidente.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein indicó que algunas secciones de la #CNTE buscan "regresar al pasado" para que las decisiones se tomen desde las cúpulas, por lo que su administración consultará a todas y todos los maestros para que tomen parte en las decisiones… pic.twitter.com/nTHXojA04p — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 12, 2026

También destacó que actualmente la elección de representaciones sindicales se realiza mediante voto secreto, directo y universal en la mayoría de los estados del país, aunque reconoció que aún hay casos donde este mecanismo no se aplica plenamente.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno no busca regresar a prácticas que, desde su perspectiva, generaron corrupción, sino avanzar con participación de las bases docentes y mantener abierto el diálogo con el sector educativo.

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