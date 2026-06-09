SEP llama a la CNTE a valorar propuestas sobre Usicamm, ISSSTE y regreso a clases

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó un informe sobre los apoyos y acuerdos alcanzados con el magisterio, en medio de las protestas de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México y otras entidades del país.

Durante la conferencia mañanera de este martes 9 de junio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el titular de la SEP afirmó que el gobierno federal mantiene atención permanente a las demandas docentes y llamó a valorar las propuestas ya presentadas.

Delgado destacó que, desde 2019, más de mil 100 maestras y maestros que fueron suspendidos por oponerse a la reforma educativa de 2013 fueron reinstalados. También insistió en que la política salarial del magisterio ha tenido una recuperación durante los gobiernos de la llamada transformación.

¿Qué dijo Mario Delgado sobre salarios y escuelas en paro?

El secretario explicó que el salario promedio de un maestro de primaria pasó de $9 mil 580 pesos durante el gobierno de Felipe Calderón a $11 mil 952 pesos con Enrique Peña Nieto. En la administración de Andrés Manuel López Obrador, afirmó, aumentó a $17 mil 635 pesos, mientras que con Claudia Sheinbaum se prevé superar los 20 mil pesos.

También mencionó incrementos para personal administrativo y de apoyo a la educación, a quienes reconoció como parte fundamental del sistema escolar.

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Sobre las protestas, Delgado informó que hay escuelas en paro principalmente en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. En Oaxaca, dijo, se concentra el mayor número de planteles sin clases, mientras que en la Ciudad de México el paro es mínimo.

El funcionario llamó a regresar a las aulas para cerrar de manera ordenada el ciclo escolar.

¿Qué propuestas hizo el gobierno a la CNTE?

Delgado Carrillo señaló que una de las principales propuestas es construir una iniciativa para desaparecer Usicamm y establecer una nueva relación entre el Estado y el magisterio.

Explicó que la reforma debe garantizar derechos laborales, transparencia y mecanismos que impidan prácticas del pasado, como nepotismo, favoritismo, corrupción o venta de plazas.

La ruta planteada por el gobierno federal contempla recoger opiniones de maestras y maestros escuela por escuela, con el fin de integrar una iniciativa que pueda presentarse al Congreso.

Sobre la Ley del ISSSTE de 2007, Delgado reiteró que el gobierno no coincide con esa reforma y recordó que Claudia Sheinbaum participó en su momento en movimientos contra esa legislación. Sin embargo, señaló que se trabaja en medidas como el Fondo de Pensiones para el Bienestar para proteger a futuras generaciones.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @SEP_mx, @mario_delgado, destacó las acciones de justicia laboral impulsadas para el magisterio nacional, entre ellas la reinstalación de mil 100 maestras y maestros, así como la recuperación salarial de las y los docentes del país:



➡️ El… pic.twitter.com/sf7XGUfYSW — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 9, 2026

SEP reporta apoyos en Chiapas y Zacatecas

El titular de la SEP también expuso avances estatales. En Zacatecas, mencionó acuerdos para atender procesos de titulación, bonos para educación física, acompañantes musicales, docentes de artes, paramédicos escolares, jubilados y plazas de nivel superior, con apoyos extraordinarios cercanos a 47 millones de pesos.

En Chiapas, reportó la incorporación de más de 670 plazas al Fone, la reactivación de una caja de ahorro, 10 mil 538 cambios de centro de trabajo y mil 17 nombramientos por incremento de horas.

Además, informó recursos por alrededor de 248 millones de pesos para atender reinstalaciones, bonos, interinatos, ascensos y pagos pendientes.

Delgado afirmó que estas acciones muestran que hay atención permanente al magisterio, por lo que pidió avanzar por la vía del diálogo y la manifestación pacífica.

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