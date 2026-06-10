Gobierno y CNTE retoman mesa de diálogo sobre pensiones y relación laboral, informa Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que autoridades federales sostienen una nueva reunión con representantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en medio del paro magisterial y las movilizaciones que se mantienen en la Ciudad de México.

A través de su cuenta de X, el titular de la SEP señaló que en el encuentro participan la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, además de representantes de la Secretaría de Educación Pública.

De acuerdo con Delgado, la mesa se desarrolla como parte de un intercambio sobre las propuestas del Gobierno de México en materia de pensiones y relaciones laborales.

¿Qué dijo Mario Delgado sobre la reunión con la CNTE?

Mario Delgado afirmó que las autoridades federales se encuentran reunidas nuevamente con la CNUN de la CNTE para revisar los planteamientos presentados por el gobierno federal.

El funcionario calificó el intercambio como productivo y señaló que los temas centrales son pensiones y relación laboral, dos de los puntos que han formado parte de las demandas del magisterio disidente durante las últimas semanas.

La reunión ocurre después de varias mesas previas entre la CNTE y funcionarios federales. En encuentros anteriores, autoridades de Segob, SEP e ISSSTE han reiterado que la vía de solución será el diálogo permanente, mientras la coordinadora mantiene su presión en las calles.

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¿Qué exige la CNTE al gobierno federal?

La CNTE mantiene entre sus principales demandas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, cambios al sistema de pensiones, mejoras salariales y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

El tema de las pensiones se ha convertido en uno de los puntos más complejos de la negociación. De acuerdo con reportes recientes, el gobierno ha planteado fortalecer el sistema Pensionissste, aunque ha señalado que regresar al modelo anterior a la reforma de 2007 tendría un alto costo fiscal.

¿En qué contexto ocurre la nueva mesa con la CNTE?

La reunión se realiza mientras la CNTE mantiene movilizaciones en la Ciudad de México y en otras entidades. El conflicto magisterial también ocurre en la antesala de la inauguración del Mundial 2026, lo que ha aumentado la presión sobre las autoridades por las posibles afectaciones a la movilidad y a la operación de eventos en la capital.

Aunque no se ha informado un acuerdo definitivo, el nuevo encuentro muestra que el gobierno federal busca mantener abiertas las negociaciones con la coordinadora.

La CNTE, por su parte, ha señalado que continuará con sus acciones mientras no existan respuestas concretas a sus demandas., informó que autoridades federales sostienen una nueva reunión con representantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en medio del paro magisterial y las movilizaciones que se mantienen en la Ciudad de México.

A través de su cuenta de X, el titular de la SEP señaló que en el encuentro participan la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, además de representantes de la Secretaría de Educación Pública.

De acuerdo con Delgado, la mesa se desarrolla como parte de un intercambio sobre las propuestas del Gobierno de México en materia de pensiones y relaciones laborales.

Estamos reunidos nuevamente la Secretaria de Gobernación @SEGOB_mx Rosa Icela Rodriguez @rosaicela_ el Director General del @ISSSTE_mx Martí Batres Guadarrama @martibatres y la Secretaría de Educación Pública con la CNUN de la CNTE, en un intercambio muy productivo sobre las… pic.twitter.com/c5Fbl6h9AO — Mario Delgado (@mario_delgado) June 10, 2026

¿Qué dijo Mario Delgado sobre la reunión con la CNTE?

Mario Delgado afirmó que las autoridades federales se encuentran reunidas nuevamente con la CNUN de la CNTE para revisar los planteamientos presentados por el gobierno federal.

El funcionario calificó el intercambio como productivo y señaló que los temas centrales son pensiones y relación laboral, dos de los puntos que han formado parte de las demandas del magisterio disidente durante las últimas semanas.

La reunión ocurre después de varias mesas previas entre la CNTE y funcionarios federales. En encuentros anteriores, autoridades de Segob, SEP e ISSSTE han reiterado que la vía de solución será el diálogo permanente, mientras la coordinadora mantiene su presión en las calles.

¿Qué exige la CNTE al gobierno federal?

La CNTE mantiene entre sus principales demandas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, cambios al sistema de pensiones, mejoras salariales y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

El tema de las pensiones se ha convertido en uno de los puntos más complejos de la negociación. De acuerdo con reportes recientes, el gobierno ha planteado fortalecer el sistema Pensionissste, aunque ha señalado que regresar al modelo anterior a la reforma de 2007 tendría un alto costo fiscal.

¿En qué contexto ocurre la nueva mesa con la CNTE?

La reunión se realiza mientras la CNTE mantiene movilizaciones en la Ciudad de México y en otras entidades. El conflicto magisterial también ocurre en la antesala de la inauguración del Mundial 2026, lo que ha aumentado la presión sobre las autoridades por las posibles afectaciones a la movilidad y a la operación de eventos en la capital.

Aunque no se ha informado un acuerdo definitivo, el nuevo encuentro muestra que el gobierno federal busca mantener abiertas las negociaciones con la coordinadora. La CNTE, por su parte, ha señalado que continuará con sus acciones mientras no existan respuestas concretas a sus demandas.

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