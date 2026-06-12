Presidenta Sheinbaum recibe a Ben Horowitz en Palacio Nacional y destaca confianza económica en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que recibió en Palacio Nacional a Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma financiera Andreessen Horowitz, una de las compañías de inversión más reconocidas en el sector tecnológico y de capital de riesgo.

A través de su cuenta de X, la mandataria compartió una fotografía del encuentro y señaló que durante la reunión coincidieron en que México es un ejemplo de confianza y certeza económica.

La imagen difundida muestra a Sheinbaum junto a Horowitz en uno de los salones de Palacio Nacional, como parte de una agenda enfocada en proyectar estabilidad para inversionistas y actores económicos internacionales.

¿Quién es Ben Horowitz y por qué se reunió con Sheinbaum?

Ben Horowitz es cofundador y socio general de Andreessen Horowitz, firma financiera conocida por su participación en inversiones vinculadas con tecnología, innovación, emprendimiento y empresas de alto crecimiento.

La reunión con Claudia Sheinbaum se dio en Palacio Nacional y fue presentada por la presidenta como un encuentro relacionado con la confianza económica que genera México.

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Aunque la mandataria no ofreció más detalles sobre los temas específicos abordados, el mensaje apunta a la relevancia de mantener diálogo con representantes del sector financiero y tecnológico internacional.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre México tras la reunión?

En su publicación, Sheinbaum destacó que México es visto como un país con confianza y certeza económica. El mensaje se suma a la narrativa del gobierno federal sobre estabilidad, inversión y potencial de crecimiento en el país.

La presidenta ha insistido en distintas ocasiones en que México cuenta con condiciones favorables por su ubicación geográfica, su integración comercial con América del Norte y el desarrollo de proyectos estratégicos.

El encuentro con Horowitz refuerza esa línea al mostrar acercamientos con actores ligados al financiamiento y la innovación tecnológica.

¿Por qué es relevante la visita de Andreessen Horowitz a Palacio Nacional?

La presencia de Ben Horowitz en Palacio Nacional tiene relevancia por el perfil de Andreessen Horowitz dentro del ecosistema financiero global. La firma ha sido identificada con inversiones en empresas tecnológicas y con el impulso a modelos de negocio basados en innovación.

En Palacio Nacional, recibimos a Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma financiera Andreessen Horowitz. Coincidimos en que México es ejemplo de confianza y certeza económica. pic.twitter.com/CAoZq76ctk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 12, 2026

Para México, este tipo de reuniones permite mostrar estabilidad institucional y abrir canales de comunicación con posibles inversionistas o representantes de sectores estratégicos.

El mensaje de Sheinbaum también llega en un contexto en el que el gobierno busca destacar la fortaleza económica del país, atraer inversión y posicionar a México como un espacio competitivo dentro de América del Norte.

La publicación no precisó si del encuentro derivarán acuerdos concretos, pero sí colocó el énfasis en la percepción de confianza y certeza económica que, según la presidenta, existe sobre México.

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