Turismo en México rompe récord en abril: visitantes, cruceristas y gasto alcanzan cifras históricas

México registró tres récords históricos en turismo durante abril, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

De acuerdo con la funcionaria federal, el país alcanzó cifras máximas en visitantes internacionales, llegada de turistas y arribo de cruceristas, además de un aumento en el gasto generado por este segmento. Rodríguez Zamora sostuvo que estos resultados confirman el avance del sector turístico y el fortalecimiento de México como destino internacional.

El informe se presentó en un contexto de alta visibilidad para el país por el inicio del Mundial de Futbol 2026, evento que también forma parte de la estrategia para proyectar a México ante visitantes nacionales y extranjeros.

¿Qué récords turísticos registró México en abril?

La secretaria de Turismo informó que durante abril llegaron a México 8.3 millones de visitantes internacionales, lo que representó un aumento de 8 por ciento frente al mismo mes de 2025.

En el caso de turistas internacionales, es decir, quienes pernoctan en el país, se registraron 3.81 millones de llegadas, una cifra 1.8 por ciento superior a la del año anterior.

Uno de los datos más destacados fue el arribo de cruceristas. De acuerdo con el reporte, México recibió 1.25 millones de pasajeros de crucero durante abril, lo que significó un incremento de 31.5 por ciento frente a 2025. El gasto de este segmento alcanzó 109.8 millones de dólares, 36.4 por ciento más que el año previo.

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¿Cómo va el turismo en México durante 2026?

En el acumulado de enero a abril, México recibió 34.5 millones de visitantes, cifra 9.7 por ciento mayor que la registrada en el primer cuatrimestre de 2025.

La llegada de turistas internacionales alcanzó 16.5 millones, con un crecimiento de 5.5 por ciento. La derrama económica se ubicó en 13 mil 255 millones de dólares, mientras que el número de cruceristas llegó a 4.88 millones, 13 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

El gasto acumulado de cruceristas fue de 426.9 millones de dólares, lo que representó un incremento de 16 por ciento.

¿Qué mercados turísticos están creciendo hacia México?

Josefina Rodríguez explicó que Estados Unidos y Canadá se mantienen como los principales mercados emisores de turistas hacia México. Sin embargo, también destacó el crecimiento de otros países.

España aumentó más de 23 por ciento; Colombia, más de 18 por ciento; Brasil, 14 por ciento; Francia, 13.8 por ciento; Reino Unido, casi 12 por ciento; Canadá, 10 por ciento, y China, 3 por ciento en el periodo de enero a abril.

La funcionaria señaló que esta diversificación de mercados forma parte de la estrategia para sostener el crecimiento turístico del país.

México está de Moda. Entre enero y abril llegaron más de 34.5 millones de visitantes extranjeros, récord histórico. Tan solo en abril llegaron más de 3.8 millones de turistas internacionales a México, también récord. https://t.co/vOkniLmeWj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 12, 2026

¿Qué papel tendrá la nueva estrategia de promoción turística?

La titular de Sectur explicó que la estrategia de promoción turística se basa en cinco ejes: uso de datos y tecnología, diversificación de mercados, promoción de experiencias auténticas y sustentables, narrativa digital y mejora de la calidad en la experiencia turística.

También destacó que el turismo nacional mantiene un peso relevante. Entre enero y abril, 35.9 millones de mexicanas y mexicanos llegaron a cuartos de hotel, sin contar plataformas de hospedaje.

Además, el sector turístico alcanzó más de 5 millones 22 mil personas ocupadas, con 51 mil nuevos empleos formales en la actividad.

Rodríguez Zamora afirmó que el turismo genera derrama económica, empleo y prosperidad compartida, por lo que la promoción de México se realizará en coordinación con estados, municipios, sector privado, consulados y embajadas.

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