Claudia Sheinbaum defiende el T-MEC y afirma que beneficia a México, Estados Unidos y Canadá

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la importancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al señalar que este acuerdo comercial beneficia a los tres países y debe mantenerse como una herramienta clave para la integración económica de América del Norte.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 12 de junio, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre las conversaciones entre México y Estados Unidos en el marco de la revisión del acuerdo comercial.

Sheinbaum sostuvo que el T-MEC ha permitido fortalecer las cadenas productivas regionales, reducir costos y mantener mejores condiciones para consumidores, empresas y trabajadores.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la revisión del T-MEC?

La presidenta señaló que el tratado comercial representa una ventaja para México, Estados Unidos y Canadá, debido a que permite una mayor integración económica entre los tres países.

De acuerdo con Sheinbaum, mantener el T-MEC ayuda a garantizar mejores precios, menores costos de producción y más empleos en la región. La mandataria también subrayó que el acuerdo permite que América del Norte compita con mayor fuerza frente a otras zonas económicas del mundo.

Su declaración se dio en medio de las conversaciones relacionadas con la revisión del tratado, un proceso que mantiene atención tanto en México como en Estados Unidos por su impacto en comercio, inversión, empleo y cadenas de suministro.

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¿Por qué el T-MEC es importante para México?

El T-MEC es uno de los principales instrumentos económicos de México, ya que regula el comercio con sus dos mayores socios comerciales: Estados Unidos y Canadá.

Para el gobierno mexicano, el tratado no solo facilita el intercambio de bienes y servicios, también fortalece la producción regional, atrae inversión y genera empleos vinculados con sectores estratégicos como manufactura, industria automotriz, agroindustria, tecnología y logística.

Sheinbaum destacó que la integración productiva reduce costos y permite que las empresas instaladas en la región tengan mejores condiciones para competir en el mercado internacional.

¿Qué busca México en las conversaciones con Estados Unidos?

Aunque la presidenta no detalló puntos específicos de la negociación, su mensaje apuntó a defender la continuidad del acuerdo y a mantener una relación comercial estable con Estados Unidos y Canadá.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que el #TMEC beneficia a los tres países integrantes: #México, #EEUU y #Canadá, por lo que destacó la importancia de mantenerlo para garantizar mejores precios, menores costos y más empleos. Asimismo, subrayó que esta… pic.twitter.com/XhLuXvsrOv — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 12, 2026

La revisión del T-MEC será clave para definir el rumbo de la integración económica de América del Norte en los próximos años. Para México, el objetivo central es preservar un tratado que impulse inversión, empleo y competitividad, sin perder de vista la necesidad de proteger los intereses nacionales.

Con su declaración, Sheinbaum reiteró que el acuerdo comercial debe verse como una herramienta de beneficio compartido, no como una ventaja exclusiva para uno de los países miembros.

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