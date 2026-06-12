Presidenta Claudia Sheinbaum defiende becas universales en Colima: “todos los niños deben tener oportunidad”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este viernes 12 de junio la entrega de la Beca “Rita Cetina” en Villa de Álvarez, Colima, donde defendió el modelo de apoyos universales para estudiantes de educación pública y llamó a niñas, niños y familias a valorar la escuela, el juego y el orgullo de ser mexicanos.

Durante el acto, la mandataria estuvo acompañada por la gobernadora Indira Vizcaíno y por la presidenta municipal Esther Gutiérrez. En su mensaje, Sheinbaum reconoció el trabajo de la administración estatal y recordó que Colima fue el primer estado del país en tener una gobernadora.

La presidenta también aprovechó el encuentro para dialogar con estudiantes sobre el uso de celulares, redes sociales y juegos virales, al señalar que la tecnología puede usarse, pero no debe sustituir actividades como jugar, brincar, convivir y salir al espacio público.

¿Por qué Sheinbaum defendió las becas universales?

Sheinbaum explicó que durante muchos años se sostuvo la idea de que las becas debían entregarse solo a estudiantes con mejores calificaciones. Sin embargo, afirmó que ese criterio no considera las diferencias sociales y económicas que enfrentan niñas, niños y jóvenes.

La presidenta recordó su experiencia como profesora universitaria y sostuvo que la educación debe abrir oportunidades, no convertirse en un filtro que deje fuera a quienes tienen mayores dificultades.

Por ello, defendió que las becas sean universales, para que todos los estudiantes de escuelas públicas reciban apoyo sin importar su promedio. Señaló que ya existe la Beca “Benito Juárez” para preparatoria, una beca para secundaria y la Beca “Rita Cetina” para primaria, destinada a útiles y uniformes escolares.

¿Qué dijo sobre la escuela pública en México?

La mandataria afirmó que la escuela pública es la mejor opción educativa del país y atribuyó su fortaleza al trabajo de maestras y maestros.

Ante madres, padres de familia y estudiantes, Sheinbaum señaló que las familias buscan dar amor y educación a sus hijas e hijos, por lo que el Estado debe garantizar condiciones para que ningún joven se quede sin escuela.

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También afirmó que se debe avanzar en la construcción de más preparatorias y universidades, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación en todos los niveles.

¿Qué mensaje dio Sheinbaum a niñas y niños en Colima?

Sheinbaum pidió a los estudiantes esforzarse en la escuela y mantener el orgullo de ser mexicanos. Dijo que México es un país extraordinario por su historia, recursos naturales y, principalmente, por su pueblo trabajador.

Beca Rita Cetina. Villa de Álvarez, Colima https://t.co/IxRj0GjkPn — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 12, 2026

La presidenta también compartió lo que llamó los “cuatro amores” que deben acompañar la vida de niñas y niños: amor al prójimo, amor a la familia, amor a la naturaleza y amor a la patria.

Al cierre del evento, convivió con los asistentes y retomó en tono cercano una dinámica viral mencionada por los estudiantes, con lo que buscó mantener un mensaje de cercanía con la niñez y las familias presentes en Villa de Álvarez.

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