México y EU alistan reunión de seguridad tras llamada entre Roberto Velasco y Marco Rubio

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que sostuvo una llamada con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en la que ambos funcionarios revisaron temas de seguridad, migración y comercio entre México y Estados Unidos.

Durante la conferencia mañanera de este martes 9 de junio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Velasco detalló que la conversación duró cerca de media hora y se desarrolló en un ambiente cordial y respetuoso.

El funcionario mexicano explicó que el diálogo se dio directamente entre ambos secretarios y permitió dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la relación bilateral, entre ellos la cooperación fronteriza, la lucha contra el crimen organizado transnacional y la revisión del tratado comercial.

¿Qué temas abordaron Roberto Velasco y Marco Rubio?

Roberto Velasco señaló que el primer tema de la llamada fue la cooperación en materia de seguridad, bajo los principios acordados dentro del programa bilateral de seguridad fronteriza y aplicación de la ley.

El canciller informó que esta semana se realizará en la Ciudad de México una reunión de un grupo bilateral de trabajo, con la participación del embajador estadounidense y equipos de ambas naciones.

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En ese encuentro se revisarán asuntos relacionados con seguridad fronteriza, combate al crimen organizado transnacional y finanzas ilícitas.

México destaca baja en incautaciones de fentanilo

Velasco también informó que durante la llamada se habló de los resultados en materia de seguridad y migración. En particular, destacó que las incautaciones de fentanilo en la frontera disminuyeron 76 por ciento entre el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum y el último mes con registro disponible.

Sobre migración, el funcionario afirmó que existen resultados importantes en el combate a la migración irregular, aunque subrayó que México mantendrá una posición basada en el respeto a los derechos humanos, incluida la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos.

Revisión del tratado comercial también fue parte de la conversación

El secretario de Relaciones Exteriores explicó que también se abordó la revisión del tratado comercial, aunque aclaró que no es un tema de responsabilidad directa de la SRE ni del Departamento de Estado.

#MañaneraDelPueblo | @r_velascoa, titular de la @SEP_mx, informó que el pasado 8 de junio sostuvo una conversación telefónica cordial y respetosa con Marco Rubio, secretario de Estado de #EEUU, en la que se abordaron temas de seguridad, migración y revisión del #TMEC. Además,… pic.twitter.com/aSy0znEDiz — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 9, 2026

Sin embargo, indicó que ambos gobiernos dan seguimiento al proceso y que Marco Rubio le expresó que atiende personalmente el tema.

Velasco agregó que ambos funcionarios buscarán una oportunidad para sostener una reunión presencial y mantener comunicación sobre los temas de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.

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