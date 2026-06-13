EU e Irán estarían a horas de firmar un acuerdo de paz; Pakistán anuncia avance histórico

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró que Estados Unidos e Irán se encuentran en la fase final de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz, cuya formalización podría concretarse durante las próximas 24 horas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario paquistaní señaló que las conversaciones han registrado avances significativos y que ya existe un texto consensuado entre ambas partes, lo que permitiría proceder a una firma electrónica del pacto antes de iniciar reuniones técnicas de seguimiento la próxima semana.

Sharif también reconoció la participación de los gobiernos involucrados y destacó el respaldo de diversos aliados regionales durante el proceso diplomático, al tiempo que expresó su expectativa de que el entendimiento contribuya a generar estabilidad duradera en Medio Oriente.

Acuerdo contempla desbloqueo de activos y reapertura de Ormuz

De acuerdo con información difundida por autoridades iraníes, el borrador del acuerdo incluye diversos compromisos relacionados con la reducción de tensiones en la región.

Entre los principales puntos destacan la liberación de activos financieros iraníes retenidos en el extranjero, el levantamiento de restricciones vinculadas al estratégico Estrecho de Ormuz y el cese de hostilidades en distintos frentes regionales, incluido el territorio libanés.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que las negociaciones han permitido alcanzar avances relevantes y sostuvo que Teherán considera favorable el resultado de las conversaciones.

Washington busca garantizar seguridad regional

Por su parte, la administración del presidente Donald Trump también confirmó que las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada.

Entre los objetivos prioritarios de Washington figuran la reapertura plena del tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, así como el establecimiento de mecanismos que permitan abordar el futuro del programa nuclear iraní.

El Estrecho de Ormuz es considerado un punto estratégico para el comercio internacional, ya que antes del conflicto movilizaba cerca del 20 por ciento del petróleo consumido a nivel global.

Persisten incidentes mientras continúan las negociaciones

A pesar del optimismo generado por el posible acuerdo, las tensiones en la zona no han desaparecido completamente.

En las últimas horas, autoridades iraníes reportaron acciones contra una embarcación que intentó cruzar el Estrecho de Ormuz sin autorización, mientras que Estados Unidos denunció actividades con drones atribuidas a Teherán en esa misma área marítima.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Estos incidentes reflejan que, aunque las negociaciones parecen acercarse a una conclusión, aún persisten desafíos para consolidar un escenario de estabilidad permanente.

La eventual firma del acuerdo representaría uno de los acontecimientos diplomáticos más relevantes de los últimos años en Medio Oriente y podría tener repercusiones significativas en la seguridad regional, los mercados energéticos internacionales y las relaciones entre Washington y Teherán.

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