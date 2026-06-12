CNTE vuelve a bloquear Paseo de la Reforma y define si levanta plantón en el Centro Histórico

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retomó sus movilizaciones este viernes con un bloqueo sobre Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito, como parte de sus protestas para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

La protesta se realiza un día después de la movilización con la que el magisterio disidente intentó llevar sus demandas a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026.

Aunque el bloqueo en Reforma fue programado hasta las 14:00 horas, se prevé una presencia reducida de docentes debido a otras actividades internas y mesas de trabajo convocadas por la Coordinadora durante el día.

¿Dónde bloquea la CNTE este viernes en CDMX?

El bloqueo de la CNTE se ubica sobre Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito, una de las zonas con mayor circulación vehicular en la capital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó a la población por posibles afectaciones viales en Paseo de la Reforma y Circuito Interior, debido a la movilización de maestras y maestros prevista desde las 10:00 horas.

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La dependencia recomendó anticipar tiempos de traslado y utilizar alternativas como avenida Chapultepec, avenida de los Insurgentes, Anillo Periférico, Eje Central y los Ejes 1 y 2 Oriente.

¿Qué actividades tiene programadas la CNTE?

Además del bloqueo en Paseo de la Reforma, el contingente más numeroso, integrado por docentes provenientes de Oaxaca, participará en una asamblea estatal para definir su postura frente a las negociaciones con el Gobierno federal.

Por otra parte, integrantes de la sección 9 de la Ciudad de México acudirán a las 12:00 horas a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicadas en avenida Universidad, donde sostendrán una reunión con autoridades educativas.

Mientras se lleva a cabo la mesa de trabajo, los agremiados fueron convocados a mantener una guardia en las inmediaciones del inmueble federal, como respaldo a sus representantes.

¿La CNTE podría levantar su plantón en el Centro Histórico?

La CNTE también tiene previsto emitir un posicionamiento sobre la movilización realizada el jueves y, más tarde, llevar a cabo su Asamblea Nacional Representativa (ANR), programada para las 17:00 horas.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Av. Paseo de la Reforma entre Lieja y Av. Hidalgo, por manifestantes en los cruce con Av. Insurgentes y Eje 1 Poniente, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Eje Central, Circuito Interior, Av. Chapultepec, Eje 1 y 2 Oriente. pic.twitter.com/l8eD4d9naO — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 12, 2026

En esa reunión se definirán las siguientes acciones del movimiento. Entre los escenarios que serán analizados está un posible “repliegue táctico”, lo que implicaría levantar el plantón instalado desde hace 19 días en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La movilización mantiene como eje principal la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, una de las demandas centrales del magisterio disidente en las mesas de negociación con el Gobierno federal.

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