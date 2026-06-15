Presidente Sheinbaum descarta nueva reunión con la CNTE; maestros toman casetas en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no se tiene prevista una nueva reunión entre las secretarías de Gobernación y Educación Pública con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al considerar que el Gobierno federal ya presentó sus propuestas al magisterio disidente.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, la mandataria explicó que en el último encuentro con la Coordinadora se planteó la instalación de una mesa técnica permanente, además de otros mecanismos para atender las demandas del sector educativo.

Sheinbaum también recordó que en agosto se realizará una consulta “escuela por escuela” para revisar los cambios que deberán aplicarse a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

¿Qué dijo Sheinbaum sobre una nueva reunión con la CNTE?

La presidenta afirmó que el Gobierno de México ya puso sobre la mesa sus planteamientos y que, por ahora, no se prevé una nueva reunión de alto nivel con la representación de la CNTE.

Indicó que las propuestas siguen vigentes y que el siguiente paso será escuchar directamente a maestras y maestros de todo el país mediante una consulta sobre la USICAMM.

Sheinbaum explicó que también se contemplan mesas tripartitas en los estados, con participación de la representación sindical, el Gobierno federal y autoridades estatales de educación. En caso necesario, dijo, también podría intervenir Gobernación.

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¿Qué movilizaciones realiza la CNTE este lunes?

Mientras el Gobierno federal mantiene su postura, la CNTE anunció que intensificará sus protestas y realizará toma de casetas para dar paso libre a automovilistas.

Las concentraciones están previstas en la caseta de San Marcos, sobre la autopista México-Puebla; la caseta Puente de Vigas, en la autopista Naucalpan-Ecatepec, y la caseta de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca.

El movimiento magisterial también mantiene su campamento en el Centro Histórico de la Ciudad de México, aunque durante el fin de semana se observó menor presencia de manifestantes en calles como 20 de Noviembre y zonas cercanas al primer cuadro de la capital.

¿Qué reclama la CNTE al Gobierno federal?

Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 de la CNTE en Zacatecas, confirmó que las movilizaciones continuarán como medida de presión y reiteró el llamado para que la presidenta Claudia Sheinbaum retome el diálogo directo con el movimiento.

#MañaneraDelPueblo. Sobre las negociaciones con la CNTE, la presidenta @Claudiashein afirmó que ya se planteó la propuesta del gobierno y van en agosto hacia la consulta directa con los maestros sobre la propuesta para sustituir el mecanismo de evaluación. pic.twitter.com/EAzxyxtqIz — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 15, 2026

El dirigente consideró que la falta de comunicación con las autoridades dificulta la salida al conflicto, en un contexto de protestas que, afirmó, se extienden en distintos puntos del país.

La CNTE ha insistido en la necesidad de mantener conversaciones directas con la Presidencia para abordar sus principales demandas, entre ellas temas laborales, educativos y de seguridad social.

Aunque Sheinbaum sostuvo que ya existen propuestas y rutas de atención, la Coordinadora mantiene sus acciones de presión en la capital y en accesos carreteros, con el objetivo de reabrir la negociación política con el Gobierno federal.

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