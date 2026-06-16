EU no ha entregado pruebas contra Rubén Rocha y “no hay plazo” para expediente de extradición, señala Sheinbaum Pardo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas que sustenten la solicitud de detención urgente con fines de extradición relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado junto con otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante la conferencia matutina de este martes desde Palacio Nacional, la mandataria federal fue cuestionada sobre el estado del procedimiento y la entrega del expediente por parte de las autoridades estadounidenses. En respuesta, precisó que no existe un plazo establecido para que se remita la documentación solicitada.

No existe plazo para la entrega de pruebas

Sheinbaum explicó que la situación actual no corresponde a un proceso formal de extradición, por lo que no aplican los tiempos legales que normalmente rigen este tipo de procedimientos.

La titular del Ejecutivo detalló que lo que se recibió fue una petición de detención urgente con fines de extradición emitida por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, mecanismo que requiere elementos probatorios para respaldar la solicitud.

Noticia Destacada Marco Rubio advierte que cárteles mexicanos podrían usar drones para atacar en EU

En ese contexto, reiteró que hasta ahora las autoridades estadounidenses no han proporcionado información o evidencias que justifiquen la medida solicitada contra el mandatario estatal sinaloense.

Gobierno federal mantiene postura sobre falta de evidencias

La presidenta sostuvo que la posición del gobierno mexicano permanece sin cambios desde que se conoció el caso. Indicó que la administración federal considera que no existen pruebas suficientes para proceder con una detención urgente.

Asimismo, recordó que si la petición actual llegara a ser rechazada por las autoridades mexicanas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tendría la posibilidad de iniciar un procedimiento distinto mediante una solicitud formal de extradición, acompañada de los elementos jurídicos correspondientes.

#MañaneraDelPueblo. Explica la presidenta @Claudiashein que la solicitud de detención urgente con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debe ir acompañada por pruebas que aún no se han presentado por parte de la autoridad de EU. pic.twitter.com/73HX1nCDpX — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 16, 2026

Caso continúa sin nuevas evidencias

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren casi dos meses después de que surgieran las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios. A la fecha, el gobierno mexicano sostiene que no ha recibido documentación adicional ni pruebas que permitan avanzar en el proceso solicitado por las autoridades estadounidenses.

La mandataria enfatizó que el tema debe conducirse conforme a los mecanismos legales establecidos y reiteró que cualquier acción dependerá de la información que eventualmente pueda presentar el gobierno de Estados Unidos dentro de los canales institucionales correspondientes.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO