Sener destaca avance en soberanía y transición energética durante inauguració de la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III

La inauguración de la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Colima, fue presentada por el Gobierno de México como una pieza estratégica para fortalecer la capacidad de generación eléctrica del país y avanzar en la transición hacia fuentes de energía más limpias.

Durante el acto oficial, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que esta nueva infraestructura permitirá incrementar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y servirá como respaldo para la integración de más proyectos de generación renovable.

Manzanillo III fortalecerá el sistema eléctrico nacional

La titular de la Secretaría de Energía explicó que las centrales de ciclo combinado desempeñan un papel fundamental dentro de la red eléctrica nacional debido a que proporcionan energía firme y estable, indispensable para garantizar el suministro continuo a hogares, comercios e industrias.

Señaló que la nueva planta aporta 357 megawatts adicionales de capacidad instalada, que se integran al complejo de generación de Manzanillo, considerado el de mayor capacidad en el país, con más de 2 mil 800 megawatts.

De acuerdo con González Escobar, esta capacidad adicional contribuirá a atender la creciente demanda energética derivada del desarrollo económico y de la expansión industrial en diversas regiones del país.

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Gobierno apuesta por soberanía y justicia energética

Durante su intervención, la funcionaria afirmó que la actual administración impulsa una política energética enfocada en recuperar el papel estratégico de las empresas públicas del Estado, particularmente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Indicó que en los últimos meses se han puesto en operación nuevas centrales eléctricas en entidades como San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Yucatán y ahora Colima, como parte del fortalecimiento de la infraestructura nacional.

La secretaria sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a garantizar la soberanía energética, ampliar la cobertura del servicio eléctrico y ofrecer mayor certidumbre para el crecimiento económico del país.

Tecnología más eficiente y menor impacto ambiental

Uno de los aspectos destacados durante la inauguración fue el desempeño ambiental de la nueva central.

Según explicó la titular de Energía, la planta cuenta con tecnología de última generación que permitirá reducir significativamente el consumo de agua y disminuir las emisiones contaminantes.

Detalló que la operación de Manzanillo III evitará la emisión de cerca de un millón de toneladas de dióxido de carbono al año, una reducción comparable a retirar de circulación más de 312 mil vehículos de combustión interna.

Asimismo, señaló que la central permitirá ahorrar más de 93 millones de litros de agua anualmente, al tiempo que incrementa la eficiencia en la generación eléctrica.

Anuncian nuevas plantas renovables para el país

La secretaria de Energía adelantó que el Gobierno federal prepara la incorporación de nuevos proyectos de generación limpia como parte de su estrategia de transición energética.

Informó que recientemente concluyó un proceso para la entrada en operación de 38 nuevas plantas de energías renovables, cuyos detalles serán dados a conocer próximamente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Inauguración: Central de Ciclo Combinado. Manzanillo, Colima https://t.co/2cyGjIMhLI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 13, 2026

Explicó que estas instalaciones aprovecharán recursos como la energía solar, eólica y geotérmica, complementando la capacidad de generación firme que aportan centrales como Manzanillo III.

Finalmente, González Escobar reconoció la labor de los trabajadores de la CFE que participaron en la construcción y puesta en marcha de la planta, al considerar que esta obra representa un paso relevante para fortalecer el sistema eléctrico nacional y garantizar el suministro energético en los próximos años.

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