CFE fortalece el suministro eléctrico del occidente de México con nueva Central de Ciclo Combinado en Manzanillo

Durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Colima, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, afirmó que la nueva infraestructura representa un paso estratégico para fortalecer la generación eléctrica del país y respaldar el crecimiento económico de una de las regiones más dinámicas de México.

La titular de la empresa pública destacó que la obra incrementa la capacidad operativa de la CFE y refuerza el suministro eléctrico en una zona clave para las actividades portuarias, industriales, comerciales y logísticas del país.

Según explicó, la central permitirá garantizar energía suficiente y confiable para hogares, empresas y sectores productivos que dependen de una red eléctrica sólida para mantener sus operaciones.

Más capacidad para atender la creciente demanda energética

Calleja Alor detalló que la nueva unidad incorpora 357 megawatts adicionales de capacidad de generación, lo que eleva la capacidad total del complejo termoeléctrico de Manzanillo a 2 mil 860 megawatts.

Indicó que esta expansión permitirá fortalecer el servicio para más de 800 mil usuarios, además de respaldar el funcionamiento de comercios, industrias y servicios en la región occidente del país.

Noticia Destacada Indira Vizcaíno destaca a Manzanillo como motor energético de México durante inauguración de nueva central de CFE

La funcionaria señaló que el crecimiento económico y la llegada de nuevas inversiones exigen ampliar la infraestructura eléctrica nacional para responder a una demanda cada vez mayor.

En este contexto, sostuvo que la nueva central forma parte de una estrategia integral para acompañar el desarrollo industrial y la generación de empleo en México.

Tecnología eficiente y reducción de emisiones

Uno de los aspectos destacados por la directora de la CFE fue la incorporación de tecnología de ciclo combinado, considerada una de las más eficientes para la generación eléctrica.

Explicó que la planta alcanza una eficiencia térmica neta cercana al 58 por ciento, lo que permite producir más energía utilizando menos combustible.

Además, señaló que esta tecnología contribuirá a evitar la emisión de aproximadamente 937 mil toneladas de dióxido de carbono al año, una cifra equivalente a retirar de circulación más de 312 mil vehículos.

La funcionaria destacó que esta infraestructura combina el fortalecimiento de la capacidad energética nacional con una reducción significativa del impacto ambiental.

Generación de empleo y fortalecimiento de la CFE

Durante su intervención, Calleja Alor reconoció el trabajo de las personas que participaron en la construcción del proyecto, el cual generó más de mil empleos durante su desarrollo.

Asimismo, enmarcó la obra dentro del Plan de Expansión 2025-2030 del sector eléctrico, que contempla la incorporación de cerca de 29 mil megawatts adicionales a la capacidad de generación nacional.

La directora general aseguró que este programa refleja la visión del Gobierno federal para consolidar una CFE con mayor capacidad operativa, infraestructura moderna y presencia estratégica en todo el territorio nacional.

Inauguración: Central de Ciclo Combinado. Manzanillo, Colima https://t.co/2cyGjIMhLI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 13, 2026

Energía para impulsar el desarrollo del país

Emilia Esther Calleja sostuvo que la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III representa una inversión orientada a fortalecer la soberanía energética y garantizar condiciones favorables para el crecimiento económico.

La titular de la CFE reiteró el compromiso de la empresa con la ejecución de proyectos que permitan ampliar la generación eléctrica, mejorar la confiabilidad del sistema y respaldar las metas de desarrollo impulsadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, afirmó que la nueva central constituye una muestra de la estrategia nacional para asegurar el suministro energético que demandará México en los próximos años, con una combinación de eficiencia operativa, planeación e inversión pública.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO