Operativo en Estadio CDMX por Colombia vs Uzbekistán: habrá cierres viales y filtros de seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará este miércoles 17 de junio los operativos “Última Milla” y “Cometa” en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, con motivo del partido Colombia vs Uzbekistán del Mundial 2026.

El encuentro está programado para las 20:00 horas, aunque el inmueble abrirá sus puertas desde las 16:00 horas para recibir a los aficionados. Ante la alta afluencia esperada, las autoridades capitalinas desplegarán un operativo integral de seguridad, vigilancia y vialidad en la zona sur de la ciudad.

De acuerdo con la SSC, participarán 11 mil 219 oficiales y 923 vehículos en distintos puntos de concentración de aficionados. Solo en el Estadio Ciudad de México habrá 7 mil 800 uniformados y 627 vehículos para tareas de vigilancia perimetral, prevención del delito, control de accesos y filtros de revisión.

¿Qué es el operativo “Última Milla” en el Estadio CDMX?

El operativo “Última Milla” iniciará a las 10:00 horas y contempla cierres viales en calles cercanas al Estadio Ciudad de México, con el propósito de ordenar la llegada de asistentes y facilitar la movilidad peatonal rumbo al partido.

La SSC informó que se habilitarán 18 accesos peatonales, 12 semipeatonales y 30 vehiculares para personas que habitan en la zona.

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Los cierres estarán delimitados al norte por avenida Santa Úrsula; al sur por Circuito Azteca y la lateral del Anillo Periférico; al poniente por avenida del Imán y Gran Sur, y al oriente por Calzada de Tlalpan, Acoxpa y avenida Las Torres.

¿Qué revisarán en los filtros de seguridad?

Además del control vial, la SSC reforzará los accesos principales del estadio con filtros de revisión para impedir el ingreso de objetos prohibidos.

Como parte del operativo “Cometa”, las autoridades buscarán evitar que los asistentes entren con pirotecnia, bengalas, bombas de humo o artículos similares que puedan representar un riesgo dentro del inmueble.

El dispositivo también contempla apoyo a los esquemas de movilidad y vigilancia en zonas de concentración de aficionados antes, durante y después del encuentro mundialista.

#SeguridadMundial | En el marco de las actividades del Mundial de Futbol, policías de #Tránsito y #Metropolitanos de la #SSC continúan su paso en la zona #Sur de la Ciudad de México. pic.twitter.com/SGqEvhbijZ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 17, 2026

¿Qué objetos estarán prohibidos en festivales futboleros?

En los festivales futboleros no se permitirá el ingreso con mochilas y bolsas grandes, sustancias ilícitas, cigarros, encendedores, vapeadores, armas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, latas, alimentos, bebidas, latas de pintura, pirotecnia, arneses y bombas de humo.

La SSC también informó que los asistentes podrán ser sometidos a pruebas amistosas de alcoholímetro como parte de las acciones preventivas.

Con estos operativos, las autoridades buscan garantizar condiciones de seguridad para el partido Colombia vs Uzbekistán y reducir afectaciones viales en una de las zonas con mayor afluencia durante el Mundial 2026.

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