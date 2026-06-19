Sheinbaum encabezará en Baja California el “Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín”: EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará en San Quintín, Baja California, el evento “Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín”, como parte de su gira de trabajo por la entidad, donde tiene previstos otros actos públicos.

La visita de la mandataria federal coloca nuevamente en la agenda nacional la situación de las y los trabajadores del campo en una de las regiones agrícolas más importantes del noroeste del país.

San Quintín ha sido identificado durante años como un punto clave para la producción agrícola, pero también como una zona marcada por demandas laborales, sociales y de acceso a servicios básicos.

¿Qué es el “Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín”?

El “Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín” busca atender necesidades históricas de quienes laboran en el campo, especialmente en materia de derechos laborales, vivienda, salud, educación, infraestructura y bienestar social.

Aunque los detalles específicos del evento serán presentados por el Gobierno federal durante la visita, el nombre del programa apunta a una estrategia enfocada en mejorar las condiciones de vida de jornaleros agrícolas y sus familias.

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Sheinbaum visitará Baja California con agenda de trabajo

El evento será encabezado por Claudia Sheinbaum en el marco de su visita a Baja California, donde también participará en otras actividades oficiales.

La presencia de la presidenta en San Quintín adquiere relevancia política y social debido a que la región ha mantenido demandas relacionadas con mejores condiciones laborales para trabajadores agrícolas, muchos de ellos provenientes de comunidades indígenas y de distintos estados del país.

San Quintín, una región clave para el campo mexicano

San Quintín es una zona estratégica para la producción agrícola nacional y de exportación. Sin embargo, el crecimiento económico de la región ha estado acompañado por reclamos sobre salarios, seguridad social, servicios públicos y condiciones dignas para quienes sostienen la actividad agrícola.

Con este evento, el Gobierno federal busca enviar una señal de atención a un sector que ha exigido durante años mayor reconocimiento y mejores condiciones de vida.

La presentación del plan permitirá conocer los compromisos específicos que asumirá la administración federal para atender a los trabajadores agrícolas de San Quintín y avanzar en una agenda de justicia social en Baja California.

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