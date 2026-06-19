Claudia Sheinbaum ve avance positivo en revisión del T-MEC; reunión clave será el 1 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las conversaciones sobre la revisión del T-MEC avanzan de manera favorable, luego de recibir un reporte del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras la segunda ronda de negociaciones bilaterales realizada en Washington, D.C.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la revisión del tratado comercial forma parte de un proceso de consultas entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que cualquier definición dependerá de los acuerdos alcanzados por los tres países.

Sin revelar detalles sobre los puntos discutidos, Sheinbaum aseguró que la información recibida fue positiva y adelantó que Ebrard dará a conocer la próxima semana los alcances de los encuentros y lo que ocurrirá el 1 de julio, fecha prevista para una reunión virtual trilateral entre los responsables comerciales de Norteamérica.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la revisión del T-MEC?

Sheinbaum señaló que el avance de las conversaciones ha sido favorable y sostuvo que el objetivo de México es mantener un acuerdo que beneficie a los tres países, pero también a un mayor número de personas dentro del país.

La presidenta explicó que su administración busca que los beneficios del comercio internacional no se concentren únicamente en ciertos sectores económicos. En ese sentido, vinculó la política comercial con el aumento al salario mínimo, los programas sociales y el acceso a derechos como salud, educación y vivienda.

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¿Qué pasará el 1 de julio con el T-MEC?

Marcelo Ebrard informó que el 1 de julio se realizará una reunión virtual con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y Dominic LeBlanc, ministro canadiense, para iniciar formalmente la revisión trilateral del T-MEC.

El tratado contempla la posibilidad de extender su vigencia por 16 años si los tres países están de acuerdo. De no existir consenso, el acuerdo continuaría por 10 años más, con revisiones periódicas.

¿Qué temas se discutieron en Washington?

Durante la segunda ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos se abordaron temas estratégicos como reglas de origen, agricultura, seguridad económica e industria automotriz. También se acordó crear un comité para revisar aspectos relacionados con compatibilidad regulatoria.

La tercera ronda bilateral está prevista para el 20 de julio en la Ciudad de México, donde las negociaciones pasarán a una fase con mayor revisión técnica.

La discusión ocurre en un contexto político complejo, marcado por la postura crítica del presidente estadounidense Donald Trump hacia el acuerdo comercial. Pese a ello, México ha defendido la continuidad del T-MEC como una herramienta clave para la integración económica de América del Norte.

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