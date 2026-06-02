Casos de dengue caen en México durante 2026; Salud reporta cuatro muertes y avances en vacunas

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que México registra una reducción significativa en los casos de dengue durante 2026, luego de los brotes que afectaron al país en años anteriores.

El funcionario presentó el balance durante la conferencia mañanera encabezada este martes 2 de junio por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

De acuerdo con los datos expuestos, entre enero y mayo se contabilizaron 2 mil 136 casos de dengue, de los cuales mil 140 presentaron signos de alarma. Además, se reportaron cuatro defunciones asociadas a esta enfermedad en Veracruz, Tabasco, Michoacán y Oaxaca.

Kershenobich destacó que la disminución es resultado de una estrategia nacional de prevención y control que busca reducir en 50 por ciento los casos de dengue, zika y chikungunya hacia 2030.

¿Cómo ha logrado México reducir los casos de dengue?

El titular de Salud explicó que una de las principales acciones ha sido la campaña denominada “Cinco pasos para un hogar sin mosquitos”, enfocada en eliminar criaderos del insecto transmisor.

Las medidas incluyen tapar recipientes donde se almacena agua, lavar y voltear objetos que puedan acumular líquido, desechar artículos en desuso, cortar maleza y mantener limpios patios y jardines.

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Según el funcionario, estas acciones han contribuido a disminuir la presencia del mosquito transmisor en diversas regiones del país.

Salud impulsa mosquitos con bacteria para combatir el dengue

Kershenobich también informó sobre la implementación de una estrategia biológica basada en mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, la cual reduce la capacidad de transmisión del virus.

El programa comenzó en Yucatán y Baja California Sur. Como ejemplo, destacó que Yucatán acumula apenas nueve casos de dengue durante el presente año. Ante estos resultados, el gobierno planea ampliar la producción de estos mosquitos a estados como Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco.

Además, señaló que algunos países han logrado erradicar prácticamente la enfermedad en un periodo de tres años mediante este tipo de intervenciones.

Gobierno avanza en vacunas y jornada nacional de inmunización

El secretario de Salud informó que una vacuna contra el dengue desarrollada en Japón ya cuenta con registro sanitario ante Cofepris y se encuentra en proceso de incorporación al sistema nacional de insumos médicos.

También anunció una colaboración con Brasil para evaluar otra vacuna dirigida a regiones específicas de México donde circulan distintos genotipos del virus.

#MañaneraDelPueblo | David Kershenobich, titular de la @SSalud_mx, presentó los datos de casos de dengue registrados en México:



➡️Dengue No Grave

2023: 1,345

2024: 6,769

2025: 1,582

2026: 910



➡️Dengue Con Signos de Alarma

2023: 1,212

2024: 6,196

2025: 1,784

2026: 1,140… pic.twitter.com/6Zs1EtxMgM — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 2, 2026

Por otra parte, destacó que la Jornada Nacional de Vacunación, ampliada hasta el 31 de mayo, permitió aplicar más de 8 millones 600 mil dosis en todo el país.

Asimismo, durante la Semana Nacional de Salud Pública participaron más de 20 millones de personas en actividades preventivas, consultas, detecciones oportunas y acciones comunitarias en las 32 entidades federativas.

El funcionario afirmó que estas estrategias forman parte de la política preventiva impulsada por el gobierno federal para fortalecer la salud pública y reducir la incidencia de enfermedades transmisibles.

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