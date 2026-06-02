Sheinbaum Pardo pide a FGR analizar pruebas contra Gerardo Mérida tras audiencia en Nueva York

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar si existen pruebas contra Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien compareció ante una corte federal de Nueva York por un caso relacionado con narcotráfico.

Durante la conferencia mañanera de este martes 2 de junio de 2026, realizada en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la audiencia del exfuncionario sinaloense en Estados Unidos. Sheinbaum sostuvo que será la FGR la instancia encargada de revisar, en su momento, los elementos que se presenten en torno al caso.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Gerardo Mérida Sánchez?

La presidenta evitó adelantar una postura sobre la situación jurídica del exsecretario de Seguridad de Sinaloa y subrayó que cualquier análisis deberá realizarse con base en pruebas.

Su respuesta ocurre después de que la jueza Katherine Polk, encargada del proceso en el Distrito Sur de Nueva York, señalara durante una audiencia preliminar que existe evidencia “abundante” contra Mérida Sánchez.

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Jueza de Nueva York fija nueva audiencia para agosto

Durante la audiencia del lunes 1 de junio, la jueza estableció un calendario para el caso y fijó la próxima comparecencia para el 4 de agosto. También otorgó un plazo de 60 días para el procesamiento de la evidencia.

Mérida Sánchez enfrenta señalamientos dentro de una causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, relacionada con una presunta red de protección al Cártel de Sinaloa. El caso también ha sido vinculado con acusaciones que alcanzan a otros funcionarios de la entidad.

#MañaneraDelPueblo. “Le corresponde a la @FGRMexico analizar si hay pruebas” frente a los juicios en el Distrito Sur de Nueva York, al comentar la comparecencia del general Mérida, ex titular de seguridad pública de Sinaloa. pic.twitter.com/qGGZIEo8cc — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 2, 2026

Exsecretario de Sinaloa permanece bajo proceso en EU

De acuerdo con reportes de medios locales, el exfuncionario acudió a la corte federal custodiado por alguaciles, con uniforme de preso y restricciones de seguridad.

La magistrada también indicó que el acusado podrá revisar las pruebas para evaluar sus opciones legales.

Con este caso, la relación entre México y Estados Unidos vuelve a colocarse en el centro del debate sobre seguridad, justicia y cooperación bilateral, mientras las autoridades mexicanas esperan conocer formalmente los elementos que puedan ser revisados por la FGR.

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