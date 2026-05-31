Exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa niega entregarse a EU y reaparece en Culiacán

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, negó las versiones que apuntaban a una supuesta entrega voluntaria a autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

A través de un video difundido en redes sociales, el exfuncionario aseguró que permanece en territorio mexicano y descartó tener intención de acudir ante instancias judiciales estadounidenses. Desde la ciudad de Culiacán, Almanza afirmó que en los últimos días ha sido objeto de información falsa y campañas de desprestigio.

“El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación”, expresó en el mensaje grabado y compartido públicamente, en el que reiteró que mantiene la misma postura que había manifestado previamente ante medios de comunicación.

Las imágenes difundidas muestran al exmando policial en el Jardín Botánico de Culiacán, desde donde insistió en rechazar los señalamientos que lo ubican bajo custodia de autoridades de Estados Unidos.

FGR mantiene investigaciones contra exfuncionarios de Sinaloa

En paralelo, Marco Antonio Almanza compareció recientemente ante la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las investigaciones federales relacionadas con presuntos nexos entre exservidores públicos de Sinaloa y grupos delictivos.

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La diligencia forma parte de una serie de entrevistas y actuaciones ministeriales que la autoridad federal desarrolla para esclarecer posibles responsabilidades de exmandos de seguridad en la entidad.

Las investigaciones se producen en medio de un contexto de creciente presión sobre funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados en indagatorias tanto nacionales como internacionales.

Acusaciones en Estados Unidos por narcotráfico y armas

De acuerdo con las acusaciones presentadas en Estados Unidos, Almanza enfrenta cargos relacionados con conspiración para importar narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer armamento de alto poder y dispositivos destructivos.

Las autoridades estadounidenses sostienen que, de acreditarse los delitos, el exfuncionario podría enfrentar condenas que van desde varias décadas de prisión hasta cadena perpetua.

Hasta el momento, Almanza Avilés ha insistido públicamente en rechazar las acusaciones y reiteró que permanecerá en México mientras continúan las investigaciones en su contra.

🚨 Marco Antonio Almanza Avilés desmiente rumores



Desde Culiacán, Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, rechazó haberse entregado a las autoridades de Estados Unidos.



Almanza aseguró que sigue firme en su decisión de no presentarse ante… pic.twitter.com/oOmSR5QRTw — El Charro Político (@CharroPolitico) May 30, 2026

Crece atención sobre exmandos de seguridad en Sinaloa

El caso ocurre en un momento de alta atención política y judicial sobre exintegrantes de corporaciones de seguridad de Sinaloa, particularmente tras las investigaciones abiertas por autoridades mexicanas y estadounidenses sobre posibles vínculos con estructuras del crimen organizado.

Las autoridades federales continúan realizando diligencias para determinar responsabilidades y ampliar las líneas de investigación relacionadas con servidores públicos y operaciones de grupos criminales en la entidad.

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