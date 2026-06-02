Presidenta Sheinbaum responde a embajador de EU: “Los asuntos de México corresponden a las y los mexicanos”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este martes a las declaraciones realizadas por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien a través de redes sociales afirmó que la lucha contra los cárteles debe unir a ambos países y no convertirse en una disputa política.

Durante la conferencia mañanera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria señaló que comparte la necesidad de mantener la coordinación y colaboración entre México y Estados Unidos para enfrentar desafíos comunes, especialmente en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada.

Sin embargo, subrayó que los representantes diplomáticos deben actuar con respeto hacia los asuntos internos de cada nación.

Sheinbaum defiende cooperación con Estados Unidos

La presidenta destacó que su gobierno mantiene una política de colaboración con las autoridades estadounidenses para atender problemas que afectan a ambos países, como la violencia generada por organizaciones criminales.

En ese sentido, explicó que la estrategia bilateral debe basarse en la cooperación y en responsabilidades compartidas, donde cada nación actúe dentro de su territorio y conforme a sus propias facultades.

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Sheinbaum insistió en que México continuará trabajando con Estados Unidos en temas de interés común, pero siempre bajo principios de respeto mutuo y sin aceptar intervenciones en decisiones que corresponden exclusivamente al país.

Pide a embajadores respetar los asuntos internos

Al referirse directamente al mensaje de Ronald Johnson, la mandataria recordó que la diplomacia mexicana se rige por principios constitucionales como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

Por ello, consideró importante que los embajadores se concentren en fortalecer la relación bilateral y eviten pronunciarse sobre temas políticos internos.

La presidenta señaló que los representantes diplomáticos de México en otras naciones no emiten opiniones sobre la política interna de los países donde están acreditados, por lo que consideró que esa misma regla debe prevalecer en las relaciones internacionales.

#MañaneraDelPueblo. Responde la presidenta @Claudiashein al mensaje del embajador @USAmbMex : coincidimos en el desafío bilateral de combatir al crimen organizado; recuerda que los embajadores deben respetar la soberanía y autodeterminación de las naciones. pic.twitter.com/OfsXRY0xvD — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 2, 2026

Convoca a defender la soberanía nacional

Sheinbaum aprovechó la conferencia para reiterar el llamado que realizó durante el evento del pasado domingo por los dos años de su triunfo electoral. Invitó a la ciudadanía a mantenerse informada y participar en las asambleas relacionadas con la transformación del país y la defensa de la soberanía.

La mandataria afirmó que mantener una relación positiva con Estados Unidos es una prioridad, pero aclaró que esa convivencia debe desarrollarse con pleno respeto a la independencia de México.

“Los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos”, reiteró la presidenta, al señalar que la defensa de la soberanía no es una tarea exclusiva del gobierno federal, sino una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

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