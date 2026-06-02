Embajador de EU responde tras discurso de Sheinbaum: “La lucha contra los cárteles debería unirnos”

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó un mensaje en redes sociales en el que llamó a mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado, luego del discurso pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el acto conmemorativo por los dos años de su triunfo electoral.

Las declaraciones del diplomático se producen después de que la mandataria mexicana advirtiera sobre posibles intentos de injerencia extranjera y defendiera la soberanía nacional durante el evento realizado el pasado domingo en el Monumento a la Revolución.

Ronald Johnson pide unidad frente a los cárteles

A través de su cuenta de X, el embajador estadounidense sostuvo que el combate a los grupos criminales debe ser un objetivo compartido entre ambos países y no convertirse en motivo de confrontación política.

Johnson afirmó que la población de México y Estados Unidos comparte el interés de vivir en condiciones de seguridad, lejos de la violencia, la corrupción y las amenazas que generan las organizaciones criminales. En ese sentido, destacó que la cooperación entre ambas naciones resulta fundamental para enfrentar desafíos comunes en la región.

El representante diplomático también señaló que convertir los temas de seguridad en disputas políticas podría restar eficacia a los esfuerzos conjuntos para proteger a las comunidades de ambos lados de la frontera.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum agradece respaldo de campechanos en aniversario electoral

Mensaje surge tras discurso de Sheinbaum sobre soberanía

La publicación ocurre un día después de que Claudia Sheinbaum cuestionara posibles presiones externas sobre México y defendiera el principio de autodeterminación nacional.

Durante su mensaje, la presidenta insistió en que las decisiones del país deben corresponder únicamente a los mexicanos y rechazó cualquier intento de influencia extranjera en asuntos internos.

Las declaraciones estuvieron relacionadas con recientes tensiones entre ambos países derivadas de temas de seguridad, justicia y señalamientos contra funcionarios mexicanos.

The fight against cartels should unite us, not divide us. People on both sides of our border want to live safely and in peace. They deserve freedom from the intimidation, corruption, and fear that the cartels inflict. Every moment spent turning this shared security challenge… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 1, 2026

Seguridad, uno de los principales temas de la relación bilateral

La lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas y el crimen organizado se mantiene como uno de los principales puntos de cooperación entre México y Estados Unidos. Ambos gobiernos han reiterado en distintas ocasiones la necesidad de coordinar esfuerzos para enfrentar estos fenómenos transnacionales.

Con su mensaje, Ronald Johnson buscó enfatizar la importancia de mantener el trabajo conjunto entre las dos naciones, en un momento marcado por el debate sobre soberanía, seguridad y el futuro de la relación bilateral.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO