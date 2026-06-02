CNTE mantiene plantón en CDMX pese a diálogo con Segob y SEP; exige respuestas concretas

Dirigentes de distintas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acudieron este martes a la Secretaría de Gobernación para instalar una mesa de diálogo con autoridades federales y buscar respuestas a sus demandas laborales.

Sin embargo, la dirigencia magisterial adelantó que el plantón en la Ciudad de México y las movilizaciones continuarán mientras no existan acuerdos concretos.

Antes de ingresar a la reunión, representantes de la CNTE denunciaron agresiones durante la marcha realizada el lunes hacia el Zócalo capitalino. Señalaron que dos integrantes del contingente resultaron heridos de gravedad y rechazaron que su movimiento tenga el objetivo de provocar confrontaciones.

CNTE exige abrogación de ley del ISSSTE y reforma educativa

Los dirigentes magisteriales reiteraron que entre sus principales demandas están la abrogación de la ley del ISSSTE y de la reforma educativa. Afirmaron que sus movilizaciones están amparadas por el derecho a la libre expresión y que esperan respuestas específicas por parte del Gobierno federal.

La CNTE también advirtió que no aceptará una mesa de negociación que se limite a escuchar planteamientos sin ofrecer soluciones. Según sus representantes, la voluntad política no depende de la Coordinadora, pues han solicitado por escrito atención a sus demandas en distintas entidades.

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Plantón se extiende alrededor del Zócalo y Reforma

A pesar del diálogo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la SEP, Mario Delgado, la CNTE informó que mantendrá su plantón en torno al Zócalo. Los contingentes se ubican en calles como Madero, Allende, Belisario Domínguez y República de Cuba.

Además, maestros mantienen acciones sobre Paseo de la Reforma, desde la zona de El Caballito hasta la Estela de Luz, así como en otras vialidades importantes.

Sheinbaum defiende diálogo y habla de provocación

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en Palacio Nacional que Gobernación y Educación mantienen el diálogo con los docentes. También consideró que durante las movilizaciones del lunes hubo “mucha provocación”, aunque dijo no creer que los maestros hayan sido quienes generaron esos hechos.

Estamos iniciando la mesa de trabajo con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE con la presencia de @rosaicela_ @SEGOB_mx y @martibatres @ISSSTE_mx y @SEP_mx Estamos en la mejor disposición de buscar soluciones a las demandas legítimas del magisterio. pic.twitter.com/lUFImiGRCU — Mario Delgado (@mario_delgado) June 2, 2026

En paralelo, el Museo Nacional de Arte suspendió actividades hasta nuevo aviso por las concentraciones en el Centro Histórico, mientras que en Chiapas integrantes de la CNTE tomaron casetas de cobro en autopistas de Tuxtla Gutiérrez.

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