Secretaria de Gobernación llama a la CNTE a regresar al diálogo y evitar afectaciones a estudiantes

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para regresar a las mesas de negociación y privilegiar la construcción de acuerdos que permitan resolver el conflicto magisterial sin afectar a millones de estudiantes.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la funcionaria federal reiteró la disposición del Gobierno de México para mantener abiertas las vías de diálogo y alcanzar consensos con el magisterio disidente.

Señaló que la negociación sigue siendo el mecanismo más adecuado para atender las demandas de los docentes y, al mismo tiempo, garantizar el derecho a la educación.

Rosa Icela pide privilegiar los acuerdos con la CNTE

La titular de Gobernación destacó que las mesas de trabajo representan un espacio para encontrar soluciones a las demandas laborales del sector educativo. En ese sentido, insistió en la necesidad de mantener una comunicación constante y constructiva entre ambas partes.

Rodríguez subrayó que el principal objetivo es evitar que las diferencias deriven en afectaciones prolongadas para la comunidad estudiantil, especialmente en momentos clave del calendario escolar.

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La funcionaria afirmó que el gobierno federal mantiene la voluntad de escuchar las propuestas de la CNTE y continuar las conversaciones para construir acuerdos mediante el consenso.

Llamado ocurre tras movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México

El pronunciamiento se produjo después de las acciones de protesta realizadas por la CNTE, que incluyeron una movilización desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México como parte de su estrategia de presión para exigir respuestas a sus demandas.

Durante la jornada también se reportaron actos de vandalismo en las inmediaciones de la llamada Torre del Bienestar, ubicada sobre Paseo de la Reforma, donde fueron dañados cristales del inmueble, lo que provocó interrupciones en la atención a ciudadanos que realizaban trámites.

Desde el @GobiernoMX reiteramos el llamado a la #CNTE a privilegiar la mesa de construcción de acuerdos, con el objetivo de avanzar en soluciones y cuidar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes. @Claudiashein @mario_delgado @martibatres — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 1, 2026

Gobierno mantiene apuesta por la negociación

Frente a este escenario, el Gobierno de México reiteró que la ruta para atender el conflicto debe ser el diálogo. La administración federal ha insistido en que las diferencias con el magisterio pueden resolverse mediante acuerdos institucionales, sin recurrir a medidas que afecten a terceros.

Con este nuevo llamado, Rosa Icela Rodríguez busca mantener abiertas las negociaciones con la CNTE y avanzar hacia una solución que permita conciliar las demandas sindicales con la continuidad de las actividades educativas en el país.

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