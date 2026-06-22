EU decomisa 43 mil cartuchos en Arizona; embajador Ronald Johnson destaca cooperación con México

Autoridades de Estados Unidos aseguraron 43 mil cartuchos de munición en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, Arizona, informó Ronald Johnson, embajador estadounidense en México, a través de su cuenta de X.

El diplomático destacó que el decomiso fue realizado por autoridades estadounidenses de Aduanas y Protección Fronteriza, así como por oficinas especializadas en operaciones de campo y aplicación de la ley en la zona fronteriza.

De acuerdo con Johnson, este aseguramiento forma parte de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para frenar el flujo ilegal de armas y municiones, además de debilitar la capacidad operativa de los cárteles.

¿Qué dijo Ronald Johnson sobre el decomiso en Arizona?

El embajador de Estados Unidos en México señaló que el aseguramiento de 43 mil cartuchos refleja el compromiso de Washington para detener actividades ilícitas vinculadas con el tráfico de armas.

Johnson afirmó que los delincuentes deben saber que las autoridades los encontrarán, sin importar el método que utilicen para intentar mover armamento o municiones de forma ilegal.

Noticia Destacada Estados Unidos captura y regresa a México a sujeto acusado por prostitución infantil; con este ya son 313 criminales transferidos

También destacó el uso de tecnología avanzada de inspección no intrusiva, la cual permite detectar cargamentos sospechosos sin necesidad de desmontar completamente vehículos o mercancías.

EU destaca cooperación con México contra tráfico de armas

El mensaje del embajador también subrayó la importancia del trabajo conjunto entre Estados Unidos y México para reforzar la seguridad en ambos lados de la frontera.

Johnson sostuvo que la cooperación bilateral permite enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones criminales que se benefician del tráfico de armas, municiones y otros insumos utilizados para actividades delictivas.

Decomiso ocurre en zona clave de la frontera

El puerto de entrada de Mariposa, en Arizona, es uno de los puntos fronterizos relevantes para el tránsito comercial y vehicular entre ambos países.

Autoridades estadounidenses (@OFOEAC, @DFOTucson, @CBP) aseguraron 43,000 cartuchos de munición en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, Arizona. Este decomiso reafirma el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los… pic.twitter.com/wC5InO7hnD — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 22, 2026

El aseguramiento de municiones en esta zona vuelve a colocar en la agenda el flujo ilegal de armas hacia México, uno de los temas centrales en la relación bilateral de seguridad.

Con este decomiso, autoridades estadounidenses buscan enviar un mensaje sobre el fortalecimiento de los controles fronterizos y el uso de herramientas tecnológicas para detectar actividades ilícitas antes de que impacten en la seguridad regional.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO