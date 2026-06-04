Túnel entre Tijuana y EU ocultaba más de una tonelada de cocaína; Ronald Johnson destaca cooperación bilateral contra cárteles

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó los resultados de un operativo binacional que permitió localizar un túnel presuntamente utilizado por organizaciones criminales para el trasiego de drogas entre Tijuana, Baja California, y Otay Mesa, California.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el diplomático aseguró que, pese a la sofisticación de los métodos empleados por los grupos delictivos, la cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses continúa dando resultados en el combate al narcotráfico.

Johnson subrayó que las estructuras clandestinas construidas por los cárteles no representan un obstáculo para las labores de inteligencia y vigilancia desarrolladas por ambos países.

Túnel contaba con electricidad, ventilación y sistema de rieles

De acuerdo con la información compartida por el embajador, el pasadizo descubierto tenía una longitud cercana a los 2 mil pies, equivalente a más de 600 metros, además de una profundidad aproximada de 55 pies.

Las autoridades identificaron que la infraestructura contaba con sistemas eléctricos, ventilación y rieles para facilitar el transporte de mercancías ilícitas a través de la frontera.

El hallazgo evidenció el nivel de inversión y capacidad operativa de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.

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Decomisan cocaína valuada en 45 millones de dólares

Como parte del operativo, las fuerzas de seguridad lograron asegurar más de una tonelada de cocaína que, según estimaciones oficiales, tendría un valor aproximado de 45 millones de dólares en el mercado ilegal.

La droga decomisada habría sido transportada mediante la red subterránea detectada por las autoridades, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles adicionales sobre posibles detenciones relacionadas con el caso.

Cooperación entre México y Estados Unidos

Ronald Johnson afirmó que la colaboración entre ambos gobiernos seguirá enfocada en identificar y desmantelar las estructuras operativas de los grupos criminales que participan en actividades de narcotráfico transfronterizo.

El diplomático sostuvo que la coordinación bilateral permite intercambiar información estratégica para detectar rutas de tráfico, infraestructura clandestina y redes financieras vinculadas con organizaciones delictivas.

Asimismo, reiteró que las acciones conjuntas buscan llevar ante la justicia a los responsables de estas actividades ilícitas y fortalecer los mecanismos de seguridad en la frontera compartida entre México y Estados Unidos.

Cartels can dig tunnels, but they cannot hide. The tunnel discovered between Tijuana and Otay Mesa was nearly 2,000 feet long, 55 feet deep, and equipped with electricity, ventilation, and rail systems. Authorities seized more than one ton of cocaine valued at approximately $45… pic.twitter.com/MwLnBjuQwl — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 4, 2026

Túneles siguen siendo una ruta utilizada por el crimen organizado

El descubrimiento de este nuevo túnel vuelve a poner en evidencia el uso recurrente de infraestructura subterránea por parte de grupos criminales para intentar evadir los controles fronterizos.

Autoridades de ambos países han localizado durante los últimos años diversos pasadizos clandestinos en la región Tijuana-San Diego, considerados una de las principales rutas utilizadas para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

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